RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За 3-5 років відновимо
дороги в країні - Гройсман

За 3-5 років відновимо дороги в країні - Гройсман
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:05

Давайте посчитаем. Длина всех автомобильных дорог вместе с муниципальными более 200 тыс. км. По словам Омельяна, из них 95% требуют ремонта. Ремонт 1 км дороги обходится в 12 млн грн.
Итого на ремонт надо : 200000 х 12000000 = 2400 000 000 000 грн., или 2,5 годовых бюджета Украины ( 988 млрд грн в 2018 г.)
Иными словами, если вкладывать всё до копейки только в дороги, то их отремонтируют за 3 года. Если вкладывать по 47 млрд в год, то их отремонтируют за 51 год !

https://rian.com.ua/economy/20180321/1033457398.html
https://rian.com.ua/economy/20180111/1031201687.html
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 545
З нами з: 13.03.15
Подякував: 78 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 01:08

  warlamp написав:Давайте посчитаем. Длина всех автомобильных дорог вместе с муниципальными более 200 тыс. км. По словам Омельяна, из них 95% требуют ремонта. Ремонт 1 км дороги обходится в 12 млн грн.
Итого на ремонт надо : 200000 х 12000000 = 2400 000 000 000 грн., или 2,5 годовых бюджета Украины ( 988 млрд грн в 2018 г.)
Иными словами, если вкладывать всё до копейки только в дороги, то их отремонтируют за 3 года. Если вкладывать по 47 млрд в год, то их отремонтируют за 51 год !

https://rian.com.ua/economy/20180321/1033457398.html
https://rian.com.ua/economy/20180111/1031201687.html


Вы-же не хотите сказать, что наш Премьер - 3,14 3 ДА БОЛ ? :shock: :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7308
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3010 раз.
Подякували: 1391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 07:26

  warlamp написав:Давайте посчитаем. Длина всех автомобильных дорог вместе с муниципальными более 200 тыс. км. По словам Омельяна, из них 95% требуют ремонта. Ремонт 1 км дороги обходится в 12 млн грн.
Итого на ремонт надо : 200000 х 12000000 = 2400 000 000 000 грн., или 2,5 годовых бюджета Украины ( 988 млрд грн в 2018 г.)
Иными словами, если вкладывать всё до копейки только в дороги, то их отремонтируют за 3 года. Если вкладывать по 47 млрд в год, то их отремонтируют за 51 год !

https://rian.com.ua/economy/20180321/1033457398.html
https://rian.com.ua/economy/20180111/1031201687.html


Ответ неверный.
Вы забыли про то что вновь отремонтированные дороги через 5-10 лет нужно снова ремонтировать.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 1939
З нами з: 26.03.16
Подякував: 94 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 08:19

  Shram написав:
  warlamp написав:Давайте посчитаем. Длина всех автомобильных дорог вместе с муниципальными более 200 тыс. км. По словам Омельяна, из них 95% требуют ремонта. Ремонт 1 км дороги обходится в 12 млн грн.
Итого на ремонт надо : 200000 х 12000000 = 2400 000 000 000 грн., или 2,5 годовых бюджета Украины ( 988 млрд грн в 2018 г.)
Иными словами, если вкладывать всё до копейки только в дороги, то их отремонтируют за 3 года. Если вкладывать по 47 млрд в год, то их отремонтируют за 51 год !

https://rian.com.ua/economy/20180321/1033457398.html
https://rian.com.ua/economy/20180111/1031201687.html


Ответ неверный.
Вы забыли про то что вновь отремонтированные дороги через 5-10 лет нужно снова ремонтировать.


И еще надо немного денег на гиперлуп :mrgreen:
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1154
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 08:30

Re: За 3-5 років відновимо дороги в країні - Гройсман

Ну не смішно таке говорити взагалі ?
Це як хтось говорив - ну подивися на мене - де я , а де завтра ?
Хто з них і де буде через чи 3 , чи 5 років - ніхто не знає взагалі ...
Які можуть бути плани ?
Puente
 
Повідомлень: 1364
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:47

  warlamp написав:Давайте посчитаем. Длина всех автомобильных дорог вместе с муниципальными более 200 тыс. км. По словам Омельяна, из них 95% требуют ремонта. Ремонт 1 км дороги обходится в 12 млн грн. Итого на ремонт надо : 200000 х 12000000 = 2400 000 000 000 грн., или 2,5 годовых бюджета Украины ( 988 млрд грн в 2018 г.) Иными словами, если вкладывать всё до копейки только в дороги, то их отремонтируют за 3 года. Если вкладывать по 47 млрд в год, то их отремонтируют за 51 год ! https://rian.com.ua/economy/20180321/1033457398.html https://rian.com.ua/economy/20180111/1031201687.html

это вместе с проселком/грунтовками/сельскими дорогами (которых % 70), или без оных?

а 47 ярдов в год - это таки 4 тыс.км. основные магистрали года за 3-4 таки перекладут по-новой такими темпами.

к слову, сельские/проселочные дороги, где не ходят груженые фуры, будут стоить куда дешевле 12 лямов. т.к. там надо не 15+см асфальт на толстой щебневой подушке, а и 3-4 см асфальта хватит. и служить они будут лет по 20 при этом - т.к. нагрузки фактически никакой.
Xirss
 
Повідомлень: 1232
З нами з: 24.11.10
Подякував: 71 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:21

  rjkz написав:
  warlamp написав:Давайте посчитаем. Длина всех автомобильных дорог вместе с муниципальными более 200 тыс. км. По словам Омельяна, из них 95% требуют ремонта. Ремонт 1 км дороги обходится в 12 млн грн.
Итого на ремонт надо : 200000 х 12000000 = 2400 000 000 000 грн., или 2,5 годовых бюджета Украины ( 988 млрд грн в 2018 г.)
Иными словами, если вкладывать всё до копейки только в дороги, то их отремонтируют за 3 года. Если вкладывать по 47 млрд в год, то их отремонтируют за 51 год !

https://rian.com.ua/economy/20180321/1033457398.html
https://rian.com.ua/economy/20180111/1031201687.html


Вы-же не хотите сказать, что наш Премьер - 3,14 3 ДА БОЛ ? :shock: :mrgreen:

Нет. Его подводят тупые спичрайтеры. :mrgreen:
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 545
З нами з: 13.03.15
Подякував: 78 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:12

  Xirss написав:
  warlamp написав:Давайте посчитаем. Длина всех автомобильных дорог вместе с муниципальными более 200 тыс. км. По словам Омельяна, из них 95% требуют ремонта. Ремонт 1 км дороги обходится в 12 млн грн. Итого на ремонт надо : 200000 х 12000000 = 2400 000 000 000 грн., или 2,5 годовых бюджета Украины ( 988 млрд грн в 2018 г.) Иными словами, если вкладывать всё до копейки только в дороги, то их отремонтируют за 3 года. Если вкладывать по 47 млрд в год, то их отремонтируют за 51 год ! https://rian.com.ua/economy/20180321/1033457398.html https://rian.com.ua/economy/20180111/1031201687.html

это вместе с проселком/грунтовками/сельскими дорогами (которых % 70), или без оных?

а 47 ярдов в год - это таки 4 тыс.км. основные магистрали года за 3-4 таки перекладут по-новой такими темпами.

к слову, сельские/проселочные дороги, где не ходят груженые фуры, будут стоить куда дешевле 12 лямов. т.к. там надо не 15+см асфальт на толстой щебневой подушке, а и 3-4 см асфальта хватит. и служить они будут лет по 20 при этом - т.к. нагрузки фактически никакой.

Согласно википедии, грунтовок-5%, сельских ( с покрытием)-18%;
Общая длина дорог около 270 тыс. км, из них общего пользования 172 тыс км, остальные - муниципальные(дороги и улицы населённых пунктов);
Ещё неизвестно, что хуже для дороги : фура или комбайн с трактором.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 545
З нами з: 13.03.15
Подякував: 78 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 00:41

  dotster написав:да при чем тут гройсман с укравтодором до вашей гарматной. Вам подсказать где ваш керманыч сидит на крещатике? или офис киевавтодора помочь найти? вы депутатов в свой район выбираете? это ваши представители, идите и проводите с ними беседу

Если не при чем, то чего он пиариться пытается на дорогах? Вы там разберитесь с ним вдвоем сами при чем он или нет, а не кидайтесь на других участников форума.
Imp
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 2054
З нами з: 03.08.10
Подякував: 120 раз.
Подякували: 938 раз.
 
Профіль
1
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Укравтодор" оприлюднив план великої об'їзної дороги...
R2 » Пон 26 бер, 2018 20:08
7 303
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 бер, 2018 22:13
EKO
Порошенко підписав закон про платні дороги
R2 » Чет 22 бер, 2018 14:47
7 345
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 бер, 2018 19:56
ezdo
Закон про платні дороги: на яких трасах доведеться...
R2 » Вів 27 бер, 2018 13:58
2 67
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 бер, 2018 14:27
ssnet
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54995)
28.03.2018 01:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.