За 3-5 років відновимо дороги в країні - Гройсман

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Давайте посчитаем. Длина всех автомобильных дорог вместе с муниципальными более 200 тыс. км. По словам Омельяна, из них 95% требуют ремонта. Ремонт 1 км дороги обходится в 12 млн грн. Итого на ремонт надо : 200000 х 12000000 = 2400 000 000 000 грн., или 2,5 годовых бюджета Украины ( 988 млрд грн в 2018 г.) Иными словами, если вкладывать всё до копейки только в дороги, то их отремонтируют за 3 года. Если вкладывать по 47 млрд в год, то их отремонтируют за 51 год !
warlamp написав:Давайте посчитаем. Длина всех автомобильных дорог вместе с муниципальными более 200 тыс. км. По словам Омельяна, из них 95% требуют ремонта. Ремонт 1 км дороги обходится в 12 млн грн. Итого на ремонт надо : 200000 х 12000000 = 2400 000 000 000 грн., или 2,5 годовых бюджета Украины ( 988 млрд грн в 2018 г.) Иными словами, если вкладывать всё до копейки только в дороги, то их отремонтируют за 3 года. Если вкладывать по 47 млрд в год, то их отремонтируют за 51 год !
warlamp написав:Давайте посчитаем. Длина всех автомобильных дорог вместе с муниципальными более 200 тыс. км. По словам Омельяна, из них 95% требуют ремонта. Ремонт 1 км дороги обходится в 12 млн грн. Итого на ремонт надо : 200000 х 12000000 = 2400 000 000 000 грн., или 2,5 годовых бюджета Украины ( 988 млрд грн в 2018 г.) Иными словами, если вкладывать всё до копейки только в дороги, то их отремонтируют за 3 года. Если вкладывать по 47 млрд в год, то их отремонтируют за 51 год !
warlamp написав:Давайте посчитаем. Длина всех автомобильных дорог вместе с муниципальными более 200 тыс. км. По словам Омельяна, из них 95% требуют ремонта. Ремонт 1 км дороги обходится в 12 млн грн. Итого на ремонт надо : 200000 х 12000000 = 2400 000 000 000 грн., или 2,5 годовых бюджета Украины ( 988 млрд грн в 2018 г.) Иными словами, если вкладывать всё до копейки только в дороги, то их отремонтируют за 3 года. Если вкладывать по 47 млрд в год, то их отремонтируют за 51 год !
warlamp написав:Давайте посчитаем. Длина всех автомобильных дорог вместе с муниципальными более 200 тыс. км. По словам Омельяна, из них 95% требуют ремонта. Ремонт 1 км дороги обходится в 12 млн грн. Итого на ремонт надо : 200000 х 12000000 = 2400 000 000 000 грн., или 2,5 годовых бюджета Украины ( 988 млрд грн в 2018 г.) Иными словами, если вкладывать всё до копейки только в дороги, то их отремонтируют за 3 года. Если вкладывать по 47 млрд в год, то их отремонтируют за 51 год ! https://rian.com.ua/economy/20180321/1033457398.html https://rian.com.ua/economy/20180111/1031201687.html
это вместе с проселком/грунтовками/сельскими дорогами (которых % 70), или без оных?
а 47 ярдов в год - это таки 4 тыс.км. основные магистрали года за 3-4 таки перекладут по-новой такими темпами.
к слову, сельские/проселочные дороги, где не ходят груженые фуры, будут стоить куда дешевле 12 лямов. т.к. там надо не 15+см асфальт на толстой щебневой подушке, а и 3-4 см асфальта хватит. и служить они будут лет по 20 при этом - т.к. нагрузки фактически никакой.
warlamp написав:Давайте посчитаем. Длина всех автомобильных дорог вместе с муниципальными более 200 тыс. км. По словам Омельяна, из них 95% требуют ремонта. Ремонт 1 км дороги обходится в 12 млн грн. Итого на ремонт надо : 200000 х 12000000 = 2400 000 000 000 грн., или 2,5 годовых бюджета Украины ( 988 млрд грн в 2018 г.) Иными словами, если вкладывать всё до копейки только в дороги, то их отремонтируют за 3 года. Если вкладывать по 47 млрд в год, то их отремонтируют за 51 год !
warlamp написав:Давайте посчитаем. Длина всех автомобильных дорог вместе с муниципальными более 200 тыс. км. По словам Омельяна, из них 95% требуют ремонта. Ремонт 1 км дороги обходится в 12 млн грн. Итого на ремонт надо : 200000 х 12000000 = 2400 000 000 000 грн., или 2,5 годовых бюджета Украины ( 988 млрд грн в 2018 г.) Иными словами, если вкладывать всё до копейки только в дороги, то их отремонтируют за 3 года. Если вкладывать по 47 млрд в год, то их отремонтируют за 51 год ! https://rian.com.ua/economy/20180321/1033457398.htmlhttps://rian.com.ua/economy/20180111/1031201687.html
это вместе с проселком/грунтовками/сельскими дорогами (которых % 70), или без оных?
а 47 ярдов в год - это таки 4 тыс.км. основные магистрали года за 3-4 таки перекладут по-новой такими темпами.
к слову, сельские/проселочные дороги, где не ходят груженые фуры, будут стоить куда дешевле 12 лямов. т.к. там надо не 15+см асфальт на толстой щебневой подушке, а и 3-4 см асфальта хватит. и служить они будут лет по 20 при этом - т.к. нагрузки фактически никакой.
Согласно википедии, грунтовок-5%, сельских ( с покрытием)-18%; Общая длина дорог около 270 тыс. км, из них общего пользования 172 тыс км, остальные - муниципальные(дороги и улицы населённых пунктов); Ещё неизвестно, что хуже для дороги : фура или комбайн с трактором.
dotster написав:да при чем тут гройсман с укравтодором до вашей гарматной. Вам подсказать где ваш керманыч сидит на крещатике? или офис киевавтодора помочь найти? вы депутатов в свой район выбираете? это ваши представители, идите и проводите с ними беседу
Если не при чем, то чего он пиариться пытается на дорогах? Вы там разберитесь с ним вдвоем сами при чем он или нет, а не кидайтесь на других участников форума.