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Дешеві квитки: куди і коли
будемо літати лоукостами...

Дешеві квитки: куди і коли будемо літати лоукостами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:31

Дешеві квитки: куди і коли будемо літати лоукостами...

Пропонуємо до обговорення:
Середня ціна перельоту на нові маршрути складе 1300 грн.

Дивися повний текст Дешеві квитки: куди і коли будемо літати лоукостами (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:31

Ну и слава Богу. Собьют спесь с Wizzair, а то они деньги берут вовсе не как лоукостер, но обращаются с пассажирами как со скотом
gleb
 
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FlyDubai в списке не числится - типа не лоукост? :)
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:15

  gleb написав:Ну и слава Богу. Собьют спесь с Wizzair, а то они деньги берут вовсе не как лоукостер, но обращаются с пассажирами как со скотом

Как же так.Тут в соседней теме чел рассказывал как дешево возит Визайр в Будапешт
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