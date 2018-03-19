Середня ціна перельоту на нові маршрути складе 1300 грн.
Дивися повний текст Дешеві квитки: куди і коли будемо літати лоукостами (інфографіка).
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Додано: Пон 26 бер, 2018 09:31
Дешеві квитки: куди і коли будемо літати лоукостами...
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Дивися повний текст Дешеві квитки: куди і коли будемо літати лоукостами (інфографіка).
Додано: Пон 26 бер, 2018 09:31
Ну и слава Богу. Собьют спесь с Wizzair, а то они деньги берут вовсе не как лоукостер, но обращаются с пассажирами как со скотом
Додано: Пон 26 бер, 2018 09:52
FlyDubai в списке не числится - типа не лоукост? :)
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Додано: Пон 26 бер, 2018 10:15
Как же так.Тут в соседней теме чел рассказывал как дешево возит Визайр в Будапешт
back in USSR
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:42
Wizzair это далеко не лоукостер в Украине, посмотрите Киев-Лиссабон-Киев до 400 евро доходит...
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:25
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