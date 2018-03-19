|
|
|
Дешеві квитки: куди і коли будемо літати лоукостами...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 бер, 2018 09:31
Пропонуємо до обговорення:
Середня ціна перельоту на нові маршрути складе 1300 грн.
Дивися повний текст Дешеві квитки: куди і коли будемо літати лоукостами (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81040
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 09:31
Ну и слава Богу. Собьют спесь с Wizzair, а то они деньги берут вовсе не как лоукостер, но обращаются с пассажирами как со скотом
-
gleb
-
-
- Повідомлень: 2622
- З нами з: 17.08.06
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 851 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 09:52
FlyDubai в списке не числится - типа не лоукост? :)
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
-
rusich
-
-
- Повідомлень: 2916
- З нами з: 28.12.08
- Подякував: 922 раз.
- Подякували: 976 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 10:15
gleb написав:
Ну и слава Богу. Собьют спесь с Wizzair, а то они деньги берут вовсе не как лоукостер, но обращаются с пассажирами как со скотом
Как же так.Тут в соседней теме чел рассказывал как дешево возит Визайр в Будапешт
back in USSR
-
slavek
-
-
- Повідомлень: 4606
- З нами з: 16.08.09
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 806 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:42
Wizzair это далеко не лоукостер в Украине, посмотрите Киев-Лиссабон-Киев до 400 евро доходит...
-
civ
-
-
- Повідомлень: 1436
- З нами з: 29.02.12
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:25
gleb написав:
Ну и слава Богу. Собьют спесь с Wizzair, а то они деньги берут вовсе не как лоукостер, но обращаются с пассажирами как со скотом
Ryanair тоже с клиентами не очень церемонится...
-
Cler
-
-
- Повідомлень: 1926
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 138 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:07
Cler написав: gleb написав:
Ну и слава Богу. Собьют спесь с Wizzair, а то они деньги берут вовсе не как лоукостер, но обращаются с пассажирами как со скотом
Ryanair тоже с клиентами не очень церемонится...
А кто в маршрутке с кем церемонится?
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5322
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 476 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 бер, 2018 00:31
Ratatui написав: Cler написав: gleb написав:
Ну и слава Богу. Собьют спесь с Wizzair, а то они деньги берут вовсе не как лоукостер, но обращаются с пассажирами как со скотом
Ryanair тоже с клиентами не очень церемонится...
А кто в маршрутке с кем церемонится?
стоит только надеяться, что количество маршруток когда-нибудь перерастёт в качество...
-
Cler
-
-
- Повідомлень: 1926
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 138 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5
|122
|
|
|3
|221
|
|
|37
|3243
|
реклама
|