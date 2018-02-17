Користувачі масово скаржаться на проблеми з Galaxy S9

Додано: Пон 26 бер, 2018 09:47

мне кажется китайские телефоны за 1700-1900 грн. тоже нормально работают и без таких заморочек... наверное проще взять 3-5 китайцев и менять в случае чего... правда понты теряются, это ведь важнее всего в нашей стране

вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи