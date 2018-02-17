Про це пише видання Engadget.
Дивися повний текст Користувачі масово скаржаться на проблеми з Galaxy S9.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 09:47
Користувачі масово скаржаться на проблеми з Galaxy S9
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Користувачі масово скаржаться на проблеми з Galaxy S9.
Додано: Пон 26 бер, 2018 09:47
мне кажется китайские телефоны за 1700-1900 грн. тоже нормально работают и без таких заморочек... наверное проще взять 3-5 китайцев и менять в случае чего... правда понты теряются, это ведь важнее всего в нашей стране
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Пон 26 бер, 2018 10:54
раньше тоже так думал, но слава богу теперь мой опыт использования китайских телефонов в прошлом. А-бренд стоит своих денег, но нужно брать флагман прошлого года, когда выходит новый. Тогда покупка произойдет по его реальной стоимости. То есть сейчас самое время присматриваться к покупке S8
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