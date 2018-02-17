RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Користувачі масово скаржаться
на проблеми з Galaxy S9

Користувачі масово скаржаться на проблеми з Galaxy S9
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:47

Користувачі масово скаржаться на проблеми з Galaxy S9

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише видання Engadget.

Дивися повний текст Користувачі масово скаржаться на проблеми з Galaxy S9.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81032
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:47

мне кажется китайские телефоны за 1700-1900 грн. тоже нормально работают и без таких заморочек... наверное проще взять 3-5 китайцев и менять в случае чего... правда понты теряются, это ведь важнее всего в нашей стране
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2813
З нами з: 03.02.13
Подякував: 276 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 10:54

  Tamagoch написав:мне кажется китайские телефоны за 1700-1900 грн. тоже нормально работают и без таких заморочек... наверное проще взять 3-5 китайцев и менять в случае чего... правда понты теряются, это ведь важнее всего в нашей стране

раньше тоже так думал, но слава богу теперь мой опыт использования китайских телефонов в прошлом. А-бренд стоит своих денег, но нужно брать флагман прошлого года, когда выходит новый. Тогда покупка произойдет по его реальной стоимости. То есть сейчас самое время присматриваться к покупке S8
redmax84
Аватар користувача
 
Повідомлень: 87
З нами з: 12.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:43

  redmax84 написав:
  Tamagoch написав:мне кажется китайские телефоны за 1700-1900 грн. тоже нормально работают и без таких заморочек... наверное проще взять 3-5 китайцев и менять в случае чего... правда понты теряются, это ведь важнее всего в нашей стране

раньше тоже так думал, но слава богу теперь мой опыт использования китайских телефонов в прошлом. А-бренд стоит своих денег, но нужно брать флагман прошлого года, когда выходит новый. Тогда покупка произойдет по его реальной стоимости. То есть сейчас самое время присматриваться к покупке S8

Ну в штатах цена на S9 уже посыпалась, продают по 720 долларов, даже дешевле чем S8
https://www.microsoft.com/en-us/store/d ... verviewtab
Но, мы ж "богатая" страна, у нас барыжники толкать будут до упора по штукасто :|
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5242
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2674 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:35

  Tamagoch написав:мне кажется китайские телефоны за 1700-1900 грн. тоже нормально работают и без таких заморочек... наверное проще взять 3-5 китайцев и менять в случае чего... правда понты теряются, это ведь важнее всего в нашей стране


Таврия тоже машина, 4 колеса и руль есть, вроде ездит.
Можно взять несколько и менять, чтобы не ездить например на audi a5... правда понты теряются, это ведь важнее всего в нашей стране
manowar
 
Повідомлень: 52
З нами з: 14.03.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: k_e_zakirova, Татьяна Лебедева і 25 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Регулятори виявили проблеми в 40% аудиторських перевірок...
R2 » Суб 17 бер, 2018 16:03
1 84
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 бер, 2018 16:03
Деньги
Користувачі Приват24 сильно ризикують своїми грошима -... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Пон 05 бер, 2018 17:27
50 4304
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 15:20
_hunter
АЗС масово знижують ціни на бензин і газ
R2 » П'ят 16 лют, 2018 16:32
2 170
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 12:13
Ratatui
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5372)
26.03.2018 17:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.