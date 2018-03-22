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Штучний інтелект назвав
найкращі міста для життя

Штучний інтелект назвав найкращі міста для життя
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:48

Штучний інтелект назвав найкращі міста для життя

Пропонуємо до обговорення:
Штучний інтелект від SAS назвав ідеальне місце на Землі для життя, роботи і відпочинку

Дивися повний текст Штучний інтелект назвав найкращі міста для життя.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 09:48

все, пакую чемоданы
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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