Штучний інтелект від SAS назвав ідеальне місце на Землі для життя, роботи і відпочинку
Дивися повний текст Штучний інтелект назвав найкращі міста для життя.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 09:48
Штучний інтелект назвав найкращі міста для життя
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Дивися повний текст Штучний інтелект назвав найкращі міста для життя.
Додано: Пон 26 бер, 2018 09:48
все, пакую чемоданы
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