RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Органи місцевої влади завищують
тарифи на тепло для...

Органи місцевої влади завищують тарифи на тепло для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 12:14

Органи місцевої влади завищують тарифи на тепло для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в НКРЕКП.

Дивися повний текст Органи місцевої влади завищують тарифи на тепло для українців - НКРЕКП (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81026
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 12:14

НКРЭКУ конкуренты не нужны - только ей можно завышать тарифы, направляя гешефт в карман Ахметова через ДТЭК и карман Порошенко через Нефтегаз.

А на местах чтоб не смели зарабатывать. Такая вот она реформа децентрализации, помноженная на реформу энергетики :)
Criticus
9
 
Повідомлень: 2122
З нами з: 20.06.15
Подякував: 47 раз.
Подякували: 2162 раз.
 
Профіль
6
4
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: headshaker, Obval_Defoltovich і 34 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні затвердили тарифи на 4G
R2 » Чет 22 лют, 2018 12:52
7 356
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 бер, 2018 18:37
PrimaDonna
Тарифи на електроенергію підвищувати не збираються - НКРЕКП
R2 » Чет 15 бер, 2018 20:25
1 59
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 20:25
mirval
Українцям пояснили, коли можуть знизити тарифи на... 1, 2
R2 » Вів 06 бер, 2018 14:27
10 778
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 бер, 2018 13:08
80675004501
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54944)
26.03.2018 13:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.