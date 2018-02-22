Про це повідомили в НКРЕКП.
Дивися повний текст Органи місцевої влади завищують тарифи на тепло для українців - НКРЕКП (інфографіка).
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Додано: Пон 26 бер, 2018 12:14
Органи місцевої влади завищують тарифи на тепло для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Органи місцевої влади завищують тарифи на тепло для українців - НКРЕКП (інфографіка).
Додано: Пон 26 бер, 2018 12:14
НКРЭКУ конкуренты не нужны - только ей можно завышать тарифы, направляя гешефт в карман Ахметова через ДТЭК и карман Порошенко через Нефтегаз.
А на местах чтоб не смели зарабатывать. Такая вот она реформа децентрализации, помноженная на реформу энергетики :)
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