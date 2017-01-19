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Найбільший в Україні
автодилер змінив збитки на...

Найбільший в Україні автодилер змінив збитки на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 12:43

Найбільший в Україні автодилер змінив збитки на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать попередні дані компанії.

Дивися повний текст Найбільший в Україні автодилер змінив збитки на багатомільйонний прибуток.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 12:43

Наверное у них государство покупает автобусы вместо попавших под изгнание маршруток
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