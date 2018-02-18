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Пасажирський літак подолав
14,5 тис. кілометрів без...

Пасажирський літак подолав 14,5 тис. кілометрів без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 12:45

Пасажирський літак подолав 14,5 тис. кілометрів без...

Пропонуємо до обговорення:
Лайнер авіакомпанії Qantas Airlines подолав 14 498 кілометрів приблизно за 17 годин.

Дивися повний текст Пасажирський літак подолав 14,5 тис. кілометрів без пересадок.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 12:45

Не, они это серьезно?? "надели специальные устройства, которые, среди прочего, фиксировали их психологическое состояние, особенности питания и уровень насыщения организма водой."
А про психологическое состояние пассажиров ночного скорого фирменного поезда Мариуполь-Львов" они не хотят данные узнать? Особенно, для пассажиров плацкартных вагонов, места 38 -37 (да-да, это боковухи у туалета). Там рейс поди не 17 часов, а все 28! А расстояние-то какое преодолевает! Целых 1350 км!
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