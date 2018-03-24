RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На пенсії в березні направлено
понад 30 млрд гривень

На пенсії в березні направлено понад 30 млрд гривень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:51

На пенсії в березні направлено понад 30 млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
23 березня Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за березень.

Дивися повний текст На пенсії в березні направлено понад 30 млрд гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81028
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:51

На 12 млн пенсионеров???
Moimir
 
Повідомлень: 437
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:09

Re: На пенсії в березні направлено понад 30 млрд гривень

Так - середня виходить десь 2600 грн. ... На 01.01.2018 - було 2460 грн ... ( http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/pu ... t_id=95533 )
Реально треба додавати ще й субсидії . Якщо монетизують все - то буде ще млрд 12 ...
Puente
 
Повідомлень: 1362
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: EKO, Molchyn і 27 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Тільки за січень ICO залучили 2 млрд доларів
R2 » Нед 25 бер, 2018 13:27
0 36
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 бер, 2018 13:27
triplegggko
Цього року мінімальна зарплата має бути 4 тис. гривень -...
R2 » П'ят 23 бер, 2018 20:13
7 359
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 бер, 2018 07:47
p_a_l
ДФС зібралася закупити комп'ютерів на 316 млн гривень 1, 2
R2 » П'ят 23 бер, 2018 10:17
13 585
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 бер, 2018 21:13
Faceless
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.