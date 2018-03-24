23 березня Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за березень.
Дивися повний текст На пенсії в березні направлено понад 30 млрд гривень.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 13:51
На пенсії в березні направлено понад 30 млрд гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На пенсії в березні направлено понад 30 млрд гривень.
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:09
Re: На пенсії в березні направлено понад 30 млрд гривень
Так - середня виходить десь 2600 грн. ... На 01.01.2018 - було 2460 грн ... (
Реально треба додавати ще й субсидії . Якщо монетизують все - то буде ще млрд 12 ...
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