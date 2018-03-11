Про це повідомляє Прайм з посиланням на заяву Норвезького нафтового директорату (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).
Дивися повний текст У Норвезькому морі виявлено велике родовище газу.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 14:45
У Норвезькому морі виявлено велике родовище газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Норвезькому морі виявлено велике родовище газу.
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:45
..странно, что при этом еще БПП вместе со своим "патроном" на Банковой не объявили об очередной "перемоге" в деле энерго-независимости от паРашки..?!..
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:46
Я смотрю, зрадофилы на любую новость слетаются.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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