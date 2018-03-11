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У Норвезькому морі виявлено
велике родовище газу

У Норвезькому морі виявлено велике родовище газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:45

У Норвезькому морі виявлено велике родовище газу

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Прайм з посиланням на заяву Норвезького нафтового директорату (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

Дивися повний текст У Норвезькому морі виявлено велике родовище газу.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 14:45

..странно, что при этом еще БПП вместе со своим "патроном" на Банковой не объявили об очередной "перемоге" в деле энерго-независимости от паРашки..?!..
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:37

Богатейшая Норвегия стала ещё богаче, но что с этого нищей Украине?
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:46

  De Bil написав:Богатейшая Норвегия стала ещё богаче, но что с этого нищей Украине?


Я смотрю, зрадофилы на любую новость слетаются.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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