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Инвестиции в земельные
ресурсы Херсонской области

Инвестиции в земельные ресурсы Херсонской области
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:17

Инвестиции в земельные ресурсы Херсонской области

Добрый день, хочу представить наше ico,проект поддержки отечественных производителей находится в активном развитии:

NEOLANDS

О проекте

Цель проекта на базе существующей инфраструктуры (большое фермерское хозяйство расположенное на 30 гектарах земли) создание завода
по бутылированию чистой воды и развитие сельского хозяйства региона.
Разведение различных сельскохозяйственных культур на плодородных землях близ черного моря.
Для этого мы создаем компанию и криптовалюту на базе существующей и будущей инфраструктуры, включающей фабрику, предприятие, комфортабельную гостиницу для держателей токена.

Наш сайт:

neolands.io
AlekseyKN
 
Повідомлень: 2
З нами з: 16.03.18
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