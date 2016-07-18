Инвестиции в земельные ресурсы Херсонской области

Добрый день, хочу представить наше ico,проект поддержки отечественных производителей находится в активном развитии:
NEOLANDS
О проекте
Цель проекта на базе существующей инфраструктуры (большое фермерское хозяйство расположенное на 30 гектарах земли) создание завода
по бутылированию чистой воды и развитие сельского хозяйства региона.
Разведение различных сельскохозяйственных культур на плодородных землях близ черного моря.
Для этого мы создаем компанию и криптовалюту на базе существующей и будущей инфраструктуры, включающей фабрику, предприятие, комфортабельную гостиницу для держателей токена.
Наш сайт:
neolands.io