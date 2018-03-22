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Стало відомо, на коли
заплановано старт ремонту...

Стало відомо, на коли заплановано старт ремонту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:20

Стало відомо, на коли заплановано старт ремонту...

Пропонуємо до обговорення:
Київським водіям варто готуватися до транспортного колапсу.

Дивися повний текст Стало відомо, на коли заплановано старт ремонту Шулявського шляхопроводу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:20

Хотели же начать строить еще в декабре 2017 что помешало??? что еще за компенсацию за снос цеха №5 , опять пилят денги????
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:50

не путай, в декабре 2017 начали строить ветку метро на Виноградарь
Ukrnalogi
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