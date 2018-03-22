Київським водіям варто готуватися до транспортного колапсу.
Дивися повний текст Стало відомо, на коли заплановано старт ремонту Шулявського шляхопроводу.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 15:20
Стало відомо, на коли заплановано старт ремонту...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, на коли заплановано старт ремонту Шулявського шляхопроводу.
Додано: Пон 26 бер, 2018 15:20
Хотели же начать строить еще в декабре 2017 что помешало??? что еще за компенсацию за снос цеха №5 , опять пилят денги????
Додано: Пон 26 бер, 2018 18:31
Не звизди.
Сносить должны были, а не начать строить.
На самом деле никто ничего не будет сносить пока не закончат развязку на пересечении Богатырской и Окружной, об этом еще в декабре стало известно. Потому там даже зимой вели работы.
Додано: Пон 26 бер, 2018 18:34
Re: Стало відомо, на коли заплановано старт ремонту...
Тут видео и фото, если кому интересно:
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:10
вместо трехуровневой развязки делают клевер, который с учетом стоимости сноса корпуса завода Большевик в два раза дороже. нет слов, одни маты
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