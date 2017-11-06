В Україні збираються легалізувати «євробляхи», тобто авто на європейських номерах.
Дивися повний текст За 1000 євро за авто і вивезення за місцем реєстрації: які шляхи відкриті перед єврономерами в Україні.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 15:21
За 1000 євро за авто і вивезення за місцем реєстрації:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За 1000 євро за авто і вивезення за місцем реєстрації: які шляхи відкриті перед єврономерами в Україні.
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