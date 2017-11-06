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За 1000 євро за авто і вивезення
за місцем реєстрації:...

За 1000 євро за авто і вивезення за місцем реєстрації:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:21

За 1000 євро за авто і вивезення за місцем реєстрації:...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні збираються легалізувати «євробляхи», тобто авто на європейських номерах.

Дивися повний текст За 1000 євро за авто і вивезення за місцем реєстрації: які шляхи відкриті перед єврономерами в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:21

Держава хоче 40% податку з авто євро 5, а взамін нічого не дає
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