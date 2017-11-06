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За 1000 євро за авто і вивезення
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За 1000 євро за авто і вивезення за місцем реєстрації:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:21

За 1000 євро за авто і вивезення за місцем реєстрації:...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні збираються легалізувати «євробляхи», тобто авто на європейських номерах.

Дивися повний текст За 1000 євро за авто і вивезення за місцем реєстрації: які шляхи відкриті перед єврономерами в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:21

Держава хоче 40% податку з авто євро 5, а взамін нічого не дає
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:19

1000євро з машини!Та їх вистрілювать душогубів треба.Людина заробить дома не може,їде батрачить за бугор,приганяє дешеве авто,а тут корумповані народні зас... обложить вирішили.Дайте зарплати європейські і ціни європейські,а то собі зробили зарплати як в Європі,а людям як......Ціни зашкалюють,а привезе людина щось краще і дешевше - обложимо щоб мало не показалось.Це не влада, це зрада.Шакали позорні!
vovaplus
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 13:48

Нищеброд, который не в состоянии купить нормальное новое авто , обслужить его не сможет по определению. Зачем давать поблажки голодранцам ?
bestgigabit
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