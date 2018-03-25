В Україні вже через кілька тижнів уряд має ухвалити рішення, як перераховувати тариф на газ.
Дивися повний текст Імпортний паритет: за скільки купують газ українці та жителі ЄС.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 15:40
Імпортний паритет: за скільки купують газ українці та...
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Дивися повний текст Імпортний паритет: за скільки купують газ українці та жителі ЄС.
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