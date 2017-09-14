RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Імпортний паритет: за скільки
купують газ українці та...

Імпортний паритет: за скільки купують газ українці та...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:40

Імпортний паритет: за скільки купують газ українці та...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вже через кілька тижнів уряд має ухвалити рішення, як перераховувати тариф на газ.

Дивися повний текст Імпортний паритет: за скільки купують газ українці та жителі ЄС.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81035
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 15:40

вот кто взял на себя обязательства, тот пусть и платит!!!
Cactus
 
Повідомлень: 715
З нами з: 26.08.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:37

Як що переводите ціну газа з євро в гривню ПЕРЕВОДЬТЕ І ЄВРОПЕЙСЬКУ ЗАРПЛАТУ В ГРИВНЮ.Середня 2500€ = 81500гр.Ось і плрахуйте навантаження на зарплату і закінчуйте цей ЛОХОТРОН.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1201
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:43

перед очередным повышеним цен на газ нам опять расказывают сказочки про европейские цены, но при этом почему-то забывают про европейские зарплаты...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3312
З нами з: 06.08.08
Подякував: 167 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: myshapiton, Кузя і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці встановили новий рекорд з частки витрат на їжу... 1, 2
R2 » Пон 26 бер, 2018 08:11
17 838
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 19:39
lapay
Українці не зможуть відмовлятися від ID-карток за...
R2 » Пон 26 бер, 2018 16:03
7 211
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 19:30
EKO
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 243, 244, 245
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
2440 113103
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 бер, 2018 18:12
slavek
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2336)
26.03.2018 20:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.