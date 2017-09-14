В Україні вже через кілька тижнів уряд має ухвалити рішення, як перераховувати тариф на газ.
Дивися повний текст Імпортний паритет: за скільки купують газ українці та жителі ЄС.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 15:40
Імпортний паритет: за скільки купують газ українці та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Імпортний паритет: за скільки купують газ українці та жителі ЄС.
Додано: Пон 26 бер, 2018 18:37
Як що переводите ціну газа з євро в гривню ПЕРЕВОДЬТЕ І ЄВРОПЕЙСЬКУ ЗАРПЛАТУ В ГРИВНЮ.Середня 2500€ = 81500гр.Ось і плрахуйте навантаження на зарплату і закінчуйте цей ЛОХОТРОН.
Додано: Пон 26 бер, 2018 18:43
перед очередным повышеним цен на газ нам опять расказывают сказочки про европейские цены, но при этом почему-то забывают про европейские зарплаты...
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