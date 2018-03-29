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Українці не зможуть
відмовлятися від ID-карток за...

Українці не зможуть відмовлятися від ID-карток за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:51

  EKO написав: Вы походу тоже из секты, просто не осознаете Из секты тех, кому хорошо, когда чиновники нагибают и обязывают не спрашивая. Все как говорится в этой поговорке: «Крестьянин – это баран. Когда он обрастает шерстью, надобно стричь его догола. Шерсть крестьянскую стоит сматывать. Крепостной мужик должен ходить голым и послушным и не зазнаваться пуще барина» Да? Эта изначально бесполезная обязательная карточка, мало того, что ограничена 10 летним сроком, так еще платная и не дешевая, относительно к украинским зарплатам и пенсиям. А в сравнении с паспортом-книжкой, бессрочным и практически бесплатным ее навязывание своим гражданам в текущей экономической ситуации в стране выглядит особо цинично. В той же Франции карта выдается сроком на 10 лет и бесплатно. В нормальной правовой стране, а не как у нас бесправной, навязанной подобной карты не должно быть или же она должна быть не обязательна к получению, ведь функционально вполне достаточно тех же пластиковых водительских удостоверений или же заграничного паспорта, которые технически имеют аналогичную функциональность и точно так же считываются ридерами. Власть упорно берет в мире самое худшее как пример и внедряет, а мы за эту их тупость должны безропотно платить? Из тех, что я сам знаю: Малайзия -права и карта в одном флаконе. А например, в том же США не существует единого документа, который обязательно выдается каждому гражданину федеральными властями и считается его удостоверением личности. Попытки создать такой документ предпринимались неоднократно, однако проваливались под давлением либеральных политических сил, считающих, что это дает государству больше возможностей иметь тотальный контроль над гражданами, а это, в свою очередь, противоречит идеалам отцов-основателей США. Тем, кто не умеет либо не хочет водить автомобиль может по желанию обратиться в департамент транспортных средств и ему выдадут идентификационную карту, не дающую права управления транспортным средством, но считающуюся документом, удостоверяющим личность. Американские граждане при желании могут обратиться в госдепартамент США за получением пластиковой паспортной карты либо паспорта, но они почти не используются внутри страны, лишь для поездок в соседние страны. Для других зарубежных вояжей необходимо получить обычный бумажный паспорт, который несколько дороже.

ну-ну, откажитесь в приведенной вами Франции от ID-карты, потребуйте чтобы вам выдали книжечку. шо, не дают? нарушают ваши религиозные убеждения? пичаль-беда...
Xirss
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:43

  Puente написав:
  EKO написав:А например, в том же США не существует единого документа, который обязательно выдается каждому гражданину федеральными властями и считается его удостоверением личности. Попытки создать такой документ предпринимались неоднократно, однако проваливались под давлением либеральных политических сил, считающих, что это дает государству больше возможностей иметь тотальный контроль над гражданами, а это, в свою очередь, противоречит идеалам отцов-основателей США.
Тем, кто не умеет либо не хочет водить автомобиль может по желанию обратиться в департамент транспортных средств и ему выдадут идентификационную карту, не дающую права управления транспортным средством, но считающуюся документом, удостоверяющим личность.
Американские граждане при желании могут обратиться в госдепартамент США за получением пластиковой паспортной карты либо паспорта, но они почти не используются внутри страны, лишь для поездок в соседние страны. Для других зарубежных вояжей необходимо получить обычный бумажный паспорт, который несколько дороже.

Хоч як - не розумію - чим права чи "неправа" відрізняються від паспорта - якщо все одно це обов"язковий документ фактично . Це все одно що "прописка" чи "реєстрація" - може для когось вони і чимсь різні - як на мене це абсолютно те саме ...

Суть в том что у них права являются документом подтверждения личности, даже во многих гос организациях.

А у нас прорыв был года 3 назад когда нова почта начала выдавать посылки не только по паспору, а и по правам или студаку.
Diman
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:55

  Faceless написав:
  Cler написав:очередное нарушение прав человека...

Чушь это, а не нарушение прав человека.

Примеров таких нарушений можно найти массу. Навскидку, установка домовых счетчиков газа, отказ от которых до недавнего времени повлек бы за собой отключение газа. И вот принятие подобных этим законов, постановлений - действительно - полная чушь, а в реалии просто жажда наживы.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:09

  RomanTik написав:
  Faceless написав: Чушь это, а не нарушение прав человека. Завтра какие-нибудь больные сектанты будут "по религиозным требованиям" требовать глиняные таблички с клинописью вместо паспорта, и что, под каждого дурака делать исключения, а то вдруг подумает что его "религиозные чувства" ущемлены?

а что сегодня многие ходят с глиняными табличками? А вот с обычными паспортами - многие. Ну и если необходимой инфраструктуры для полноценного использования ID нет, то почему в случае утери паспорта мне выдадут бесполезный кусок пластика (чтобы пересечь белорусскую границу придется еще и делать загран).

Вы еще советский паспорт вспомните :D Сделать загран это конечное мучения :mrgreen: Я думал его нет только у селюков и у пенсов :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:22

Re: Українці не зможуть відмовлятися від ID-карток за...

  Diman написав:Суть в том что у них права являются документом подтверждения личности, даже во многих гос организациях.

Чуть не так: права у ни являются подтверждающим документом везде, кроме загранпоездок. А в некоторых организациях в т.ч. гос иногда принимают паспорт.
Ума не приложу как они бедные пересекают белорусскую границу ))
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
АЛИСА МЫ ВСЁ ПРОСРАЛИ ПРОСТИ НАС
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:12

  ssnet написав: Вы еще советский паспорт вспомните Сделать загран это конечное мучения Я думал его нет только у селюков и у пенсов

"думать нужно меньше, а соображать больше!" (с) Зачем мне делать загран если с его функцией прекрасно справлялся старый внутренний? А вот с новым (платным) внутренним такое уже невозможно и к нему еще нужен и загран (тоже платный). Что это если не уменьшение прав?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:05

  Xirss написав:ну-ну, откажитесь в приведенной вами Франции от ID-карты, потребуйте чтобы вам выдали книжечку. шо, не дают? нарушают ваши религиозные убеждения? пичаль-беда...


Так при чем здесь это? Во первых, там параллельно не ходят два типа юридически одного документа и нет альтернативы ID.
Во вторых, если правительство решило всем, в обязательном порядке, выдавать ID карту бесплатно - зачем отказываться? Пусть выдает, у человека ж денег не требуют (в отличии от наших деятелей).
Если вы пришли в банк открыть счет, а вам в банке дают к нему бесплатно и визу, и мастер - зачем отказываться.
Хотят внутреннего хождения документы обязать брать - они должны быть бесплатны или за чисто символическую плату (как это было с паспортом-книжкой). Хотите выехать за границу - тогда уже добровольно платите за загранпаспорт.
Или же, еще отличный вариант решения: выдавать всем универсальный, пусть платный, паспорт, в котором все что нужно зашито.

Зачем одновременно принудительно навязывать за деньги паспорт ID, социальную карту, пенсионную, карту киевлянина-марсианина - если все эти функции может выполнять всего два документа: водительское удостоверение и универсальный паспорт, причем по выбору человека?
Кроме ненужных затрат из бюджета и каких то муток тех кто в теме через свои фирмы, связанных с выпуском, учетом и обслуживанием всей этой массы документов, а их десятки миллионов единиц нужно выдавать каждые 10 лет, я не вижу для чего еще создавать весь этот бесполезный зоопарк.
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 19:03

Re: Українці не зможуть відмовлятися від ID-карток за...

  EKO написав:Власть упорно берет в мире самое худшее как пример и внедряет, а мы за эту их тупость должны безропотно платить?

Вы платите не за тупость власти. Неужели "тупые тупицы " - правильное определение для власти, для людей, которые обогатились и стали в большинстве по декларациям - миллионерами , сделав нищими все население страны ? Они уж точно не тупые, может вороватая власть - честнее сказать ?

А если еще честнее о принудительной форме вымогательства денег не пойми за что - то и диктаторская власть ? Из того, что прочел на ветке - наша власть воровская диктатура ?
kalinavalera1
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