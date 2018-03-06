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"Антонов" будує авіазавод в Саудівській Аравії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 бер, 2018 18:07
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив виконуючий обов'язки президента Антонова Олександр Кривоконь.
Дивися повний текст "Антонов" будує авіазавод в Саудівській Аравії
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Додано: Пон 26 бер, 2018 18:07
Прощай, ВАСО.
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