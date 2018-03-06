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"Антонов" будує авіазавод
в Саудівській Аравії

"Антонов" будує авіазавод в Саудівській Аравії
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:07

"Антонов" будує авіазавод в Саудівській Аравії

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив виконуючий обов'язки президента Антонова Олександр Кривоконь.

Дивися повний текст "Антонов" будує авіазавод в Саудівській Аравії.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:07

Прощай, ВАСО.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:26

Злые языки поговаривают, что не строит, а переезжает. Но как бы там ни было, иначе назвать ситуацию, когда строящийся завод будет производить в 25 раз больше самолетов, чем "материнский", не получится (да-да, за годы независимости Антонов построил аж 10 самолетов, пруф внизу).

Другие злые языки поговаривают, что Мотор-Сич тоже переезжает - в Китай. СБУ даже дело по данному факту расследует.

И так для размышлений тем, кто стоит здесь на страже репутации власти - когда Саудовской Аравии нужны транспортные самолеты, она строит завод по производству транспортных самолетов. А когда Украине нужны тепловозы, она просто покупает их у американской GE. Наверно так потому, что саудиты богатые - у них есть деньги на завод, а украинцы бедные - у них нет денег на завод. Другого объяснения и быть не может :mrgreen:

http://cfts.org.ua/news/2016/09/07/antonov_postroil_10_samoletov_za_25_let_36250
Criticus
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