Про це повідомив виконуючий обов'язки президента Антонова Олександр Кривоконь.
Дивися повний текст "Антонов" будує авіазавод в Саудівській Аравії.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 18:07
"Антонов" будує авіазавод в Саудівській Аравії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Антонов" будує авіазавод в Саудівській Аравії.
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:26
Злые языки поговаривают, что не строит, а переезжает. Но как бы там ни было, иначе назвать ситуацию, когда строящийся завод будет производить в 25 раз больше самолетов, чем "материнский", не получится (да-да, за годы независимости Антонов построил аж 10 самолетов, пруф внизу).
Другие злые языки поговаривают, что Мотор-Сич тоже переезжает - в Китай. СБУ даже дело по данному факту расследует.
И так для размышлений тем, кто стоит здесь на страже репутации власти - когда Саудовской Аравии нужны транспортные самолеты, она строит завод по производству транспортных самолетов. А когда Украине нужны тепловозы, она просто покупает их у американской GE. Наверно так потому, что саудиты богатые - у них есть деньги на завод, а украинцы бедные - у них нет денег на завод. Другого объяснения и быть не может :mrgreen:
http://cfts.org.ua/news/2016/09/07/antonov_postroil_10_samoletov_za_25_let_36250
Додано: Пон 26 бер, 2018 21:50
Ау, волгарь, а про локализацию производства ты забыл? Ах, ну да, с ней не получается зраду зрадофилить.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Пон 26 бер, 2018 23:10
Мда, истинный такой волгарь - на берегу Днепра всю жизнь живет (если что, то Волга - это река такая, а волгари - жители Поволжья)... И позволяет себе высказывания о том, что Крым был незаконно аннексирован Россией, война на Донбассе развязана и подпитывается Кремлем, а бОльшая часть россиян - общество мракобесов и холуев.
В очередной раз призываю вас не манипулировать и не ставить знак равенства между аргументированной критикой власти и нерациональной любовью к "русскому миру", приписываемой вами собирательному образу "волгарей".
Теперь по сути - ответьте мне на вопрос, сколько готовых на 100%, или на 90% самолетов купила у нас Саудовская Аравия? Ноль! Ноль самолетов! Им (на секундочку - бензоколонке!) не нужны наши готовые самолеты - они купили технологию, персонал и строят завод у себя.
А сколько тепловозов, готовых на 90%, купила Украина - 30. Уже купила, подписав договор на поставку! Сроки поставки: октябрь 2018 - март 2019.
А локализация 40% - это не более, чем фантазия о светлом будущем. Не существует ни одного контракта, обязывающего GE организовать локализацию производства! Существует лишь рамочное соглашение. Вам известно вообще, что такое рамочное соглашение?? Если нет, поясню - двустороннее письмо о намерениях, не закрепляющее никаких обязательств сторон друг перед другом.
Сейчас мы покупаем то, что не сможем сами ни эксплуатировать, ни ремонтировать. И рискуем в таком же формате сотрудничества и остаться.
Считаете, это пэрэмога?.. Ну тогда "волгарь" - это вы! На руку это сотрудничество (кроме GЕ, которая поднимет денег) может быть только недоброжелателям Украины!
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