"Антонов" будує авіазавод в Саудівській Аравії

Додано: Пон 26 бер, 2018 23:10

Sommer написав: Criticus написав: И так для размышлений тем, кто стоит здесь на страже репутации власти - когда Саудовской Аравии нужны транспортные самолеты, она строит завод по производству транспортных самолетов. А когда Украине нужны тепловозы, она просто покупает их у американской GE. Наверно так потому, что саудиты богатые - у них есть деньги на завод, а украинцы бедные - у них нет денег на завод. Другого объяснения и быть не может

И так для размышлений тем, кто стоит здесь на страже репутации власти - когда Саудовской Аравии нужны транспортные самолеты, она строит завод по производству транспортных самолетов. А когда Украине нужны тепловозы, она просто покупает их у американской GE. Наверно так потому, что саудиты богатые - у них есть деньги на завод, а украинцы бедные - у них нет денег на завод. Другого объяснения и быть не может



Ау, волгарь, а про локализацию производства ты забыл? Ах, ну да, с ней не получается зраду зрадофилить. Ау, волгарь, а про локализацию производства ты забыл? Ах, ну да, с ней не получается зраду зрадофилить.

Мда, истинный такой волгарь - на берегу Днепра всю жизнь живет (если что, то Волга - это река такая, а волгари - жители Поволжья)... И позволяет себе высказывания о том, что Крым был незаконно аннексирован Россией, война на Донбассе развязана и подпитывается Кремлем, а бОльшая часть россиян - общество мракобесов и холуев.В очередной раз призываю вас не манипулировать и не ставить знак равенства между аргументированной критикой власти и нерациональной любовью к "русскому миру", приписываемой вами собирательному образу "волгарей".Теперь по сути - ответьте мне на вопрос, сколько готовых на 100%, или на 90% самолетов купила у нас Саудовская Аравия? Ноль! Ноль самолетов! Им (на секундочку - бензоколонке!) не нужны наши готовые самолеты - они купили технологию, персонал и строят завод у себя.А сколько тепловозов, готовых на 90%, купила Украина - 30. Уже купила, подписав договор на поставку! Сроки поставки: октябрь 2018 - март 2019.А локализация 40% - это не более, чем фантазия о светлом будущем. Не существует ни одного контракта, обязывающего GE организовать локализацию производства! Существует лишь рамочное соглашение. Вам известно вообще, что такое рамочное соглашение?? Если нет, поясню - двустороннее письмо о намерениях, не закрепляющее никаких обязательств сторон друг перед другом.Сейчас мы покупаем то, что не сможем сами ни эксплуатировать, ни ремонтировать. И рискуем в таком же формате сотрудничества и остаться.Считаете, это пэрэмога?.. Ну тогда "волгарь" - это вы! На руку это сотрудничество (кроме GЕ, которая поднимет денег) может быть только недоброжелателям Украины!