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"Антонов" будує авіазавод
в Саудівській Аравії

"Антонов" будує авіазавод в Саудівській Аравії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:07

"Антонов" будує авіазавод в Саудівській Аравії

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив виконуючий обов'язки президента Антонова Олександр Кривоконь.

Дивися повний текст "Антонов" будує авіазавод в Саудівській Аравії.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:07

Прощай, ВАСО.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:26

Злые языки поговаривают, что не строит, а переезжает. Но как бы там ни было, иначе назвать ситуацию, когда строящийся завод будет производить в 25 раз больше самолетов, чем "материнский", не получится (да-да, за годы независимости Антонов построил аж 10 самолетов, пруф внизу).

Другие злые языки поговаривают, что Мотор-Сич тоже переезжает - в Китай. СБУ даже дело по данному факту расследует.

И так для размышлений тем, кто стоит здесь на страже репутации власти - когда Саудовской Аравии нужны транспортные самолеты, она строит завод по производству транспортных самолетов. А когда Украине нужны тепловозы, она просто покупает их у американской GE. Наверно так потому, что саудиты богатые - у них есть деньги на завод, а украинцы бедные - у них нет денег на завод. Другого объяснения и быть не может :mrgreen:

http://cfts.org.ua/news/2016/09/07/antonov_postroil_10_samoletov_za_25_let_36250
Criticus
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:50

  Criticus написав:И так для размышлений тем, кто стоит здесь на страже репутации власти - когда Саудовской Аравии нужны транспортные самолеты, она строит завод по производству транспортных самолетов. А когда Украине нужны тепловозы, она просто покупает их у американской GE. Наверно так потому, что саудиты богатые - у них есть деньги на завод, а украинцы бедные - у них нет денег на завод. Другого объяснения и быть не может :mrgreen:


Ау, волгарь, а про локализацию производства ты забыл? Ах, ну да, с ней не получается зраду зрадофилить.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 23:10

  Sommer написав:
  Criticus написав:И так для размышлений тем, кто стоит здесь на страже репутации власти - когда Саудовской Аравии нужны транспортные самолеты, она строит завод по производству транспортных самолетов. А когда Украине нужны тепловозы, она просто покупает их у американской GE. Наверно так потому, что саудиты богатые - у них есть деньги на завод, а украинцы бедные - у них нет денег на завод. Другого объяснения и быть не может :mrgreen:


Ау, волгарь, а про локализацию производства ты забыл? Ах, ну да, с ней не получается зраду зрадофилить.


Мда, истинный такой волгарь - на берегу Днепра всю жизнь живет (если что, то Волга - это река такая, а волгари - жители Поволжья)... И позволяет себе высказывания о том, что Крым был незаконно аннексирован Россией, война на Донбассе развязана и подпитывается Кремлем, а бОльшая часть россиян - общество мракобесов и холуев.

В очередной раз призываю вас не манипулировать и не ставить знак равенства между аргументированной критикой власти и нерациональной любовью к "русскому миру", приписываемой вами собирательному образу "волгарей".

Теперь по сути - ответьте мне на вопрос, сколько готовых на 100%, или на 90% самолетов купила у нас Саудовская Аравия? Ноль! Ноль самолетов! Им (на секундочку - бензоколонке!) не нужны наши готовые самолеты - они купили технологию, персонал и строят завод у себя.

А сколько тепловозов, готовых на 90%, купила Украина - 30. Уже купила, подписав договор на поставку! Сроки поставки: октябрь 2018 - март 2019.

http://biz.liga.net/ekonomika/transport ... nitsya.htm

А локализация 40% - это не более, чем фантазия о светлом будущем. Не существует ни одного контракта, обязывающего GE организовать локализацию производства! Существует лишь рамочное соглашение. Вам известно вообще, что такое рамочное соглашение?? Если нет, поясню - двустороннее письмо о намерениях, не закрепляющее никаких обязательств сторон друг перед другом.

Сейчас мы покупаем то, что не сможем сами ни эксплуатировать, ни ремонтировать. И рискуем в таком же формате сотрудничества и остаться.

Считаете, это пэрэмога?.. Ну тогда "волгарь" - это вы! На руку это сотрудничество (кроме GЕ, которая поднимет денег) может быть только недоброжелателям Украины!
Criticus
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 00:38

  Criticus написав:В очередной раз призываю вас не манипулировать и не ставить знак равенства между аргументированной критикой власти и нерациональной любовью к "русскому миру", приписываемой вами собирательному образу "волгарей".


У тебя в основном не "аргументированная критика", а "я тут придумал, доказательств у меня нету, но вот зрада пожирнее".

  Criticus написав:Теперь по сути - ответьте мне на вопрос, сколько готовых на 100%, или на 90% самолетов купила у нас Саудовская Аравия? Ноль! Ноль самолетов! Им (на секундочку - бензоколонке!) не нужны наши готовые самолеты - они купили технологию, персонал и строят завод у себя.


Вот я не пойму волгарей-зрадофилов. То они ноют, что Украина аграрная страна и ничего, кроме пшеницы/подсолнуха не продает. То они ноют, что Украина продает технологии.

Воистину - тризуб на Кремле и тот криво висеть будет.

  Criticus написав:А локализация 40% - это не более, чем фантазия о светлом будущем. Не существует ни одного контракта, обязывающего GE организовать локализацию производства! Существует лишь рамочное соглашение.


Это рамочное соглашение нарушено?

  Criticus написав:Сейчас мы покупаем то, что не сможем сами ни эксплуатировать, ни ремонтировать.


И вот опять - сам зраду придумал и сам начал ее распространять?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 08:30

  Sommer написав:
  Criticus написав:В очередной раз призываю вас не манипулировать и не ставить знак равенства между аргументированной критикой власти и нерациональной любовью к "русскому миру", приписываемой вами собирательному образу "волгарей".


У тебя в основном не "аргументированная критика", а "я тут придумал, доказательств у меня нету, но вот зрада пожирнее".

  Criticus написав:Теперь по сути - ответьте мне на вопрос, сколько готовых на 100%, или на 90% самолетов купила у нас Саудовская Аравия? Ноль! Ноль самолетов! Им (на секундочку - бензоколонке!) не нужны наши готовые самолеты - они купили технологию, персонал и строят завод у себя.


Вот я не пойму волгарей-зрадофилов. То они ноют, что Украина аграрная страна и ничего, кроме пшеницы/подсолнуха не продает. То они ноют, что Украина продает технологии.

Воистину - тризуб на Кремле и тот криво висеть будет.

  Criticus написав:А локализация 40% - это не более, чем фантазия о светлом будущем. Не существует ни одного контракта, обязывающего GE организовать локализацию производства! Существует лишь рамочное соглашение.


Это рамочное соглашение нарушено?

  Criticus написав:Сейчас мы покупаем то, что не сможем сами ни эксплуатировать, ни ремонтировать.


И вот опять - сам зраду придумал и сам начал ее распространять?


У меня вопрос - как вы пишете, если читать не умеете?

Рамочное соглашение подразумевает не только поставку тепловозов GE и их же ремонт, но и ремонт силами GE наших старых тепловозов. Ссылку в подтверждение этому я дал выше.

Учитывая информационный характер соглашения, Украина (а точнее унылые подписанты от ее имени) даже не намереваются (!) осуществлять ремонт самостоятельно - ни своих же, ни GE-шных тепловозов.

Касательно технологий - какие из собственных Украина продала?? Ну хоть одну назовите, которую продали дороже 1 млн долларов.

Украина продает исключительно советские технологии! И каким боком здесь сегодняшний аграрный статус?

ЗЫ: не избегайте вопрос о том, как уважающий себя "волгарь" может называть россиян холуями!

ЗЫ-ЗЫ: и все-таки почитайте, что такое рамочное соглашение. Я прям настаиваю для продолжения диалога с вами :) Потому что вопрос о его нарушении, мягко говоря, ни к селу, ни к городу, и как бы намекает, что суть документы вам непонятна
Востаннє редагувалось Criticus в Вів 27 бер, 2018 08:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 08:31

  Sommer написав:..
Вот я не пойму волгарей-зрадофилов. То они ноют, что Украина аграрная страна и ничего, кроме пшеницы/подсолнуха не продает. То они ноют, что Украина продает технологии.
..

Я канэшна прошу прощения, что "влажу" в чужой диалог, то тут товарищ Критикус прав - если бы мы подобные технологии "рожали" по пяток в неделю, не проблема - продавайте, Соммер, оптом и в розницу. Проблема, что подобного хай-тека осталось ну по пальцам одной руки.. Осталось только продать ракетостроение Южмашевское и двигатели моторсича, и вперед к звездам банановой республики. Причина ясна - продали в обмен на выплату долгов предприятия, ход разовый и в долгосрочной перспективе ущербный. Но коль дальше ремонта асфальта идеи у нового правительства не простираются, то... народ достоин своего начальства, что сказать. ЗЫ Вспомнилась схожая ситуация с практически подаренной технологией сварки алюминия Институтом Патона "Ауди" за ремонт в аудитории в начале 200х. Печаль
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:18

  Criticus написав:В очередной раз призываю вас не манипулировать и не ставить знак равенства между аргументированной критикой власти и нерациональной любовью к "русскому миру", приписываемой вами собирательному образу "волгарей".

Советник президента - Бирюков - сказал, что "все кто критикует власть (или "зрадофилы") - враги"
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:38

Re:

По факту у нас просто отнимают авиастроение.
"Завод Антонова строит.."
Простите, а деньги чьи?
А чьи деньги - тот и хозяин, тому и прибыль, и развитие.
А от нас отрасль уходит.
Радоваться как бы нечему.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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