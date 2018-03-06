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"Антонов" будує авіазавод
в Саудівській Аравії

"Антонов" будує авіазавод в Саудівській Аравії
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:16

  Дваждыдвашник написав:По факту у нас просто отнимают авиастроение.
"Завод Антонова строит.."
Простите, а деньги чьи?
А чьи деньги - тот и хозяин, тому и прибыль, и развитие.
А от нас отрасль уходит.
Радоваться как бы нечему.


Все нормально один завод построят у саудитов, второй у белоруссов - https://economics.unian.net/finance/100 ... s-smi.html
Кстати, есть еще производство АН в Иране, вполне себе работает, в отличие от загнувшегося ХАЗа при содействии которго оно было создано ...
Ну а что до украинских авиастроителей, то те кто помоложе уже уезжают и в Россию и в Польшу, там кстати тоже пытаются начать авиапроизводство на базе завода, выпускавшего в прошлом легкомоторные "Вильги", поедут и в Саудовскую Аравию и куда угодно, так что очредная "пэрэмога" совсем близко...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:18

  Дваждыдвашник написав:По факту у нас просто отнимают авиастроение.


Сложно отнять то чего УЖЕ нет.
Нет украинского авиастроения. Умерло. К сожалению.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:25

  Criticus написав:Злые языки поговаривают, что не строит, а переезжает. Но как бы там ни было, иначе назвать ситуацию, когда строящийся завод будет производить в 25 раз больше самолетов, чем "материнский", не получится (да-да, за годы независимости Антонов построил аж 10 самолетов, пруф внизу).

То не злые языки, то либо проплаченные кремлеботы, либо полезные идиоты.

То, что ты написал - неграмотный зрадный популизм. Еще с советских времен КБ и производство были разделены. КБ Антонов - ПРОЕКТИРОВЩИК. То, что ПРОЕКТИРОВЩИК построил 10 самолетов и так нонсенс :lol:

Сейчас его объединили с производством, но они, как головное предприятие, не знают что с этим ярмом делать. Может ты перестанешь тут звиздеть, устроишься в Антонов и покажешь как самолеты продавать?

Но самое идиотское, это когда Россия строила АНы ТЫСЯЧАМИ, то это было нормально, а когда саудиты 80 штук, то сразу "все пропало!" Совок головного мозга.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:33

  sequence написав:
  Sommer написав:..
Вот я не пойму волгарей-зрадофилов. То они ноют, что Украина аграрная страна и ничего, кроме пшеницы/подсолнуха не продает. То они ноют, что Украина продает технологии.
..

Я канэшна прошу прощения, что "влажу" в чужой диалог, то тут товарищ Критикус прав - если бы мы подобные технологии "рожали" по пяток в неделю, не проблема - продавайте, Соммер, оптом и в розницу. Проблема, что подобного хай-тека осталось ну по пальцам одной руки.. Осталось только продать ракетостроение Южмашевское и двигатели моторсича, и вперед к звездам банановой республики.

Антонов уже 25 лет проектирует самолеты Китаю и никуда не исчез. Так что, "рожают" у нас эти технологии по десяток в неделю и продают отлично оптом и в розницу с пользой для государства и отечественного авиастроения :lol:

Южмаш создает и продает документацию на ракетные двигатели корейцам, индусам и пр. И отлично на этом зарабатывает. Миллиард гривен в год.

Хватит писать тут БРЕД, который не имеет ничего общего ни с реальной жизнью, ни со здравым разумом!
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:37

  antikkristall написав:Кстати, есть еще производство АН в Иране, вполне себе работает, в отличие от загнувшегося ХАЗа при содействии которго оно было создано ...
Ну а что до украинских авиастроителей, то те кто помоложе уже уезжают и в Россию и в Польшу, там кстати тоже пытаются начать авиапроизводство на базе завода, выпускавшего в прошлом легкомоторные "Вильги", поедут и в Саудовскую Аравию и куда угодно, так что очредная "пэрэмога" совсем близко...

В Иране производство НЕ РАБОТАЕТ. В Польше производятся Ан-28 и платятся лицензионные отчисления Антонову.

И правильно делают, что по всему миру создают заводы по лицензионному производству Ан-ов! Захватят мир украинскими транспортниками. ФЭД и Мотор Сич вряд ли будут против :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:43

  Вкладчик1234 написав:
  Criticus написав:В очередной раз призываю вас не манипулировать и не ставить знак равенства между аргументированной критикой власти и нерациональной любовью к "русскому миру", приписываемой вами собирательному образу "волгарей".

Советник президента - Бирюков - сказал, что "все кто критикует власть (или "зрадофилы") - враги"

Какой мАсковский подчерк! :D
Не палился бы ты раньше времени.

Вот слова Бирюкова:
«Я писал про: «винят во всех проблемах именно руководство Украины, скромно обходя вниманием страну-соседку. Мы называем этих людей зрадофилами». Тут где-то есть про критику? Или тут есть про то, что нельзя критиковать? Но чудным образом именно в этот тезис трансформировалось мое высказывание».

«Зрадофил не критикует. Живя в своей, а чаще — навязанной извне, искаженной реальности, он радуется проблемам государства. Он любит находить проблемы государства. Это для него информповод, это для него возможность поглумиться над состоянием страны и ее проблемами. Это токсично, это выматывает нервную систему здравомыслящих людей, попадающих в поле это искаженной реальности. Именно поэтому, с моей точки зрения, зрадофил — враг, опасный враг страны. А не те, кто критикует власть, увы и ах — она дает поводы регулярно».

«Объективно критиковать власть — нужно! Объективно критиковать власть, предлагая альтернативные решения проблемы — еще лучше. Объективно критиковать, предлагая альтернативные решения проблемы и принимая участие в реализации — вообще идеально», — считает политик.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:21

Re:

  antikkristall написав:Все нормально один завод построят у саудитов, второй у белоруссов


Злые языки, опять же болтают, что это для того, что бы удобнее российские комплектующие для самолетов завозить.
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