"Антонов" будує авіазавод в Саудівській Аравії

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Дваждыдвашник написав:По факту у нас просто отнимают авиастроение. "Завод Антонова строит.." Простите, а деньги чьи? А чьи деньги - тот и хозяин, тому и прибыль, и развитие. А от нас отрасль уходит. Радоваться как бы нечему.
Все нормально один завод построят у саудитов, второй у белоруссов - https://economics.unian.net/finance/100 ... s-smi.html Кстати, есть еще производство АН в Иране, вполне себе работает, в отличие от загнувшегося ХАЗа при содействии которго оно было создано ... Ну а что до украинских авиастроителей, то те кто помоложе уже уезжают и в Россию и в Польшу, там кстати тоже пытаются начать авиапроизводство на базе завода, выпускавшего в прошлом легкомоторные "Вильги", поедут и в Саудовскую Аравию и куда угодно, так что очредная "пэрэмога" совсем близко...
Criticus написав:Злые языки поговаривают, что не строит, а переезжает. Но как бы там ни было, иначе назвать ситуацию, когда строящийся завод будет производить в 25 раз больше самолетов, чем "материнский", не получится (да-да, за годы независимости Антонов построил аж 10 самолетов, пруф внизу).
То не злые языки, то либо проплаченные кремлеботы, либо полезные идиоты.
То, что ты написал - неграмотный зрадный популизм. Еще с советских времен КБ и производство были разделены. КБ Антонов - ПРОЕКТИРОВЩИК. То, что ПРОЕКТИРОВЩИК построил 10 самолетов и так нонсенс
Сейчас его объединили с производством, но они, как головное предприятие, не знают что с этим ярмом делать. Может ты перестанешь тут звиздеть, устроишься в Антонов и покажешь как самолеты продавать?
Но самое идиотское, это когда Россия строила АНы ТЫСЯЧАМИ, то это было нормально, а когда саудиты 80 штук, то сразу "все пропало!" Совок головного мозга.
Sommer написав:.. Вот я не пойму волгарей-зрадофилов. То они ноют, что Украина аграрная страна и ничего, кроме пшеницы/подсолнуха не продает. То они ноют, что Украина продает технологии. ..
Я канэшна прошу прощения, что "влажу" в чужой диалог, то тут товарищ Критикус прав - если бы мы подобные технологии "рожали" по пяток в неделю, не проблема - продавайте, Соммер, оптом и в розницу. Проблема, что подобного хай-тека осталось ну по пальцам одной руки.. Осталось только продать ракетостроение Южмашевское и двигатели моторсича, и вперед к звездам банановой республики.
Антонов уже 25 лет проектирует самолеты Китаю и никуда не исчез. Так что, "рожают" у нас эти технологии по десяток в неделю и продают отлично оптом и в розницу с пользой для государства и отечественного авиастроения
Южмаш создает и продает документацию на ракетные двигатели корейцам, индусам и пр. И отлично на этом зарабатывает. Миллиард гривен в год.
Хватит писать тут БРЕД, который не имеет ничего общего ни с реальной жизнью, ни со здравым разумом!
antikkristall написав:Кстати, есть еще производство АН в Иране, вполне себе работает, в отличие от загнувшегося ХАЗа при содействии которго оно было создано ... Ну а что до украинских авиастроителей, то те кто помоложе уже уезжают и в Россию и в Польшу, там кстати тоже пытаются начать авиапроизводство на базе завода, выпускавшего в прошлом легкомоторные "Вильги", поедут и в Саудовскую Аравию и куда угодно, так что очредная "пэрэмога" совсем близко...
В Иране производство НЕ РАБОТАЕТ. В Польше производятся Ан-28 и платятся лицензионные отчисления Антонову.
И правильно делают, что по всему миру создают заводы по лицензионному производству Ан-ов! Захватят мир украинскими транспортниками. ФЭД и Мотор Сич вряд ли будут против
Criticus написав:В очередной раз призываю вас не манипулировать и не ставить знак равенства между аргументированной критикой власти и нерациональной любовью к "русскому миру", приписываемой вами собирательному образу "волгарей".
Советник президента - Бирюков - сказал, что "все кто критикует власть (или "зрадофилы") - враги"
Какой мАсковский подчерк! Не палился бы ты раньше времени.
Вот слова Бирюкова: «Я писал про: «винят во всех проблемах именно руководство Украины, скромно обходя вниманием страну-соседку. Мы называем этих людей зрадофилами». Тут где-то есть про критику? Или тут есть про то, что нельзя критиковать? Но чудным образом именно в этот тезис трансформировалось мое высказывание».
«Зрадофил не критикует. Живя в своей, а чаще — навязанной извне, искаженной реальности, он радуется проблемам государства. Он любит находить проблемы государства. Это для него информповод, это для него возможность поглумиться над состоянием страны и ее проблемами. Это токсично, это выматывает нервную систему здравомыслящих людей, попадающих в поле это искаженной реальности. Именно поэтому, с моей точки зрения, зрадофил — враг, опасный враг страны. А не те, кто критикует власть, увы и ах — она дает поводы регулярно».
«Объективно критиковать власть — нужно! Объективно критиковать власть, предлагая альтернативные решения проблемы — еще лучше. Объективно критиковать, предлагая альтернативные решения проблемы и принимая участие в реализации — вообще идеально», — считает политик.