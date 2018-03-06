"Антонов" будує авіазавод в Саудівській Аравії

Додано: Вів 27 бер, 2018 13:43

Вкладчик1234 написав: Criticus написав: В очередной раз призываю вас не манипулировать и не ставить знак равенства между аргументированной критикой власти и нерациональной любовью к "русскому миру", приписываемой вами собирательному образу "волгарей". В очередной раз призываю вас не манипулировать и не ставить знак равенства между аргументированной критикой власти и нерациональной любовью к "русскому миру", приписываемой вами собирательному образу "волгарей".

Советник президента - Бирюков - сказал, что "все кто критикует власть (или "зрадофилы") - враги" Советник президента - Бирюков - сказал, что "все кто критикует власть (или "зрадофилы") - враги"

Какой мАсковский подчерк!Не палился бы ты раньше времени.Вот слова Бирюкова:«Я писал про: «винят во всех проблемах именно руководство Украины, скромно обходя вниманием страну-соседку. Мы называем этих людей зрадофилами». Тут где-то есть про критику? Или тут есть про то, что нельзя критиковать? Но чудным образом именно в этот тезис трансформировалось мое высказывание».«Зрадофил. Живя в своей, а чаще — навязанной извне, искаженной реальности,. Он любит находить проблемы государства. Это для него информповод,. Это токсично, это выматывает нервную систему здравомыслящих людей, попадающих в поле это искаженной реальности. Именно поэтому, с моей точки зрения, зрадофил — враг, опасный враг страны. А не те, кто критикует власть, увы и ах — она дает поводы регулярно».«Объективно критиковать власть — нужно! Объективно критиковать власть,. Объективно критиковать, предлагая альтернативные решения проблемы и принимая участие в реализации — вообще идеально», — считает политик.