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"Антонов" будує авіазавод
в Саудівській Аравії

"Антонов" будує авіазавод в Саудівській Аравії
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  #<123
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:29

  lapay написав:
  antikkristall написав:а вообще в украинском авиастроении все отлично, ура товарищи !

Слава Януковичу!


Порошенко Слава!
Реально авиастроение просрали гораздо раньше, но то такэ...

Журналюги по-ходу прикололись поместив на заставке статьи АН с российким и украинским флагами на фезюляже :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:36

  myshapiton написав:Антонов уже 25 лет проектирует самолеты Китаю и никуда не исчез. Так что, "рожают" у нас эти технологии по десяток в неделю и продают отлично оптом и в розницу с пользой для государства и отечественного авиастроения :lol:

Южмаш создает и продает документацию на ракетные двигатели корейцам, индусам и пр. И отлично на этом зарабатывает. Миллиард гривен в год.

Хватит писать тут БРЕД, который не имеет ничего общего ни с реальной жизнью, ни со здравым разумом!

25 лет?? Китаю?? Индии??? пруф в студию! Рожают по десяток в неделю?? - может стопиццот, че мелочиться?? Южмаш продает документацию за ярд? - пруф!! по северной корее не надо, это общеизвестно :)) - начальство по попе за это настучало, хе-хе. Ну, знаете, что вам скажу - продажа советского наследия, это то, чем многие после развала грешили, но чтобы "аутсорсили" на "мильярды" - то вы удивили. Вы, видимо, работаете во всех трех структурах: Ивченко, Южмаш и Антонов, знаете такие подробности, о которых промышленники не знают. Инсайдер, ага
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:54

  Criticus написав:
  Sommer написав:
  Criticus написав:В очередной раз призываю вас не манипулировать и не ставить знак равенства между аргументированной критикой власти и нерациональной любовью к "русскому миру", приписываемой вами собирательному образу "волгарей".


У тебя в основном не "аргументированная критика", а "я тут придумал, доказательств у меня нету, но вот зрада пожирнее".

  Criticus написав:Теперь по сути - ответьте мне на вопрос, сколько готовых на 100%, или на 90% самолетов купила у нас Саудовская Аравия? Ноль! Ноль самолетов! Им (на секундочку - бензоколонке!) не нужны наши готовые самолеты - они купили технологию, персонал и строят завод у себя.


Вот я не пойму волгарей-зрадофилов. То они ноют, что Украина аграрная страна и ничего, кроме пшеницы/подсолнуха не продает. То они ноют, что Украина продает технологии.

Воистину - тризуб на Кремле и тот криво висеть будет.

  Criticus написав:А локализация 40% - это не более, чем фантазия о светлом будущем. Не существует ни одного контракта, обязывающего GE организовать локализацию производства! Существует лишь рамочное соглашение.


Это рамочное соглашение нарушено?

  Criticus написав:Сейчас мы покупаем то, что не сможем сами ни эксплуатировать, ни ремонтировать.


И вот опять - сам зраду придумал и сам начал ее распространять?


У меня вопрос - как вы пишете, если читать не умеете?

Рамочное соглашение подразумевает не только поставку тепловозов GE и их же ремонт, но и ремонт силами GE наших старых тепловозов. Ссылку в подтверждение этому я дал выше.

Учитывая информационный характер соглашения, Украина (а точнее унылые подписанты от ее имени) даже не намереваются (!) осуществлять ремонт самостоятельно - ни своих же, ни GE-шных тепловозов.


Ну-ка, ну-ка, расскажи подробнее - по-твоему Украина собирается отправлять свои старые тепловозы на ремонт в Америку? :mrgreen:

Касательно технологий - какие из собственных Украина продала?? Ну хоть одну назовите, которую продали дороже 1 млн долларов.

Украина продает исключительно советские технологии!


Google купил Viewdle за $30 млн, Snapchat купил Looksery за $150 млн. Советские технологии, ага.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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