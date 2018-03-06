"Антонов" будує авіазавод в Саудівській Аравії

myshapiton написав:

Антонов уже 25 лет проектирует самолеты Китаю и никуда не исчез. Так что, "рожают" у нас эти технологии по десяток в неделю и продают отлично оптом и в розницу с пользой для государства и отечественного авиастроенияЮжмаш создает и продает документацию на ракетные двигатели корейцам, индусам и пр. И отлично на этом зарабатывает. Миллиард гривен в год.Хватит писать тут БРЕД, который не имеет ничего общего ни с реальной жизнью, ни со здравым разумом!