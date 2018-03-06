"Антонов" будує авіазавод в Саудівській Аравії

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myshapiton написав:Антонов уже 25 лет проектирует самолеты Китаю и никуда не исчез. Так что, "рожают" у нас эти технологии по десяток в неделю и продают отлично оптом и в розницу с пользой для государства и отечественного авиастроения
Южмаш создает и продает документацию на ракетные двигатели корейцам, индусам и пр. И отлично на этом зарабатывает. Миллиард гривен в год.
Хватит писать тут БРЕД, который не имеет ничего общего ни с реальной жизнью, ни со здравым разумом!
25 лет?? Китаю?? Индии??? пруф в студию! Рожают по десяток в неделю?? - может стопиццот, че мелочиться?? Южмаш продает документацию за ярд? - пруф!! по северной корее не надо, это общеизвестно ) - начальство по попе за это настучало, хе-хе. Ну, знаете, что вам скажу - продажа советского наследия, это то, чем многие после развала грешили, но чтобы "аутсорсили" на "мильярды" - то вы удивили. Вы, видимо, работаете во всех трех структурах: Ивченко, Южмаш и Антонов, знаете такие подробности, о которых промышленники не знают. Инсайдер, ага
Criticus написав:В очередной раз призываю вас не манипулировать и не ставить знак равенства между аргументированной критикой власти и нерациональной любовью к "русскому миру", приписываемой вами собирательному образу "волгарей".
У тебя в основном не "аргументированная критика", а "я тут придумал, доказательств у меня нету, но вот зрада пожирнее".
Criticus написав:Теперь по сути - ответьте мне на вопрос, сколько готовых на 100%, или на 90% самолетов купила у нас Саудовская Аравия? Ноль! Ноль самолетов! Им (на секундочку - бензоколонке!) не нужны наши готовые самолеты - они купили технологию, персонал и строят завод у себя.
Вот я не пойму волгарей-зрадофилов. То они ноют, что Украина аграрная страна и ничего, кроме пшеницы/подсолнуха не продает. То они ноют, что Украина продает технологии.
Воистину - тризуб на Кремле и тот криво висеть будет.
Criticus написав:А локализация 40% - это не более, чем фантазия о светлом будущем. Не существует ни одного контракта, обязывающего GE организовать локализацию производства! Существует лишь рамочное соглашение.
Это рамочное соглашение нарушено?
Criticus написав:Сейчас мы покупаем то, что не сможем сами ни эксплуатировать, ни ремонтировать.
И вот опять - сам зраду придумал и сам начал ее распространять?
У меня вопрос - как вы пишете, если читать не умеете?
Рамочное соглашение подразумевает не только поставку тепловозов GE и их же ремонт, но и ремонт силами GE наших старых тепловозов. Ссылку в подтверждение этому я дал выше.
Учитывая информационный характер соглашения, Украина (а точнее унылые подписанты от ее имени) даже не намереваются (!) осуществлять ремонт самостоятельно - ни своих же, ни GE-шных тепловозов.
Ну-ка, ну-ка, расскажи подробнее - по-твоему Украина собирается отправлять свои старые тепловозы на ремонт в Америку?
Касательно технологий - какие из собственных Украина продала?? Ну хоть одну назовите, которую продали дороже 1 млн долларов.
Украина продает исключительно советские технологии!
Google купил Viewdle за $30 млн, Snapchat купил Looksery за $150 млн. Советские технологии, ага.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
"Передісторія ноу-хау сягає корінням у радянське минуле, коли в 1970-х роках київський Інститут кібернетики ім. Віктора Глушкова приступив до розробки технологій, здатних ідентифікувати обличчя за знімками із супутника. Через роки вже в незалежній Україні Михайло Шлезінгер, головний науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем, продовжив працювати над удосконаленням програми"
Criticus написав:Sommer, поздравляю с очередным дном!
Максим Школьник, основатель Viewdle:
"Передісторія ноу-хау сягає корінням у радянське минуле, коли в 1970-х роках київський Інститут кібернетики ім. Віктора Глушкова приступив до розробки технологій, здатних ідентифікувати обличчя за знімками із супутника. Через роки вже в незалежній Україні Михайло Шлезінгер, головний науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем, продовжив працювати над удосконаленням програми"
Criticus написав:Sommer, поздравляю с очередным дном!
Максим Школьник, основатель Viewdle:
"Передісторія ноу-хау сягає корінням у радянське минуле, коли в 1970-х роках київський Інститут кібернетики ім. Віктора Глушкова приступив до розробки технологій, здатних ідентифікувати обличчя за знімками із супутника. Через роки вже в незалежній Україні Михайло Шлезінгер, головний науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем, продовжив працювати над удосконаленням програми"