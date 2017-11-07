RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ закупить килимів
на 504 тис. грн

НБУ закупить килимів на 504 тис. грн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:34

НБУ закупить килимів на 504 тис. грн

Пропонуємо до обговорення:
У системі публічних закупівель ProZorro оприлюднили тендерну документацію відомства.

Дивися повний текст НБУ закупить килимів на 504 тис. грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81035
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:39

Це напевно для того,щоб повернути курс 12.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1201
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Львів закупить 50 тролейбусів за кредит ЄБРР
R2 » П'ят 16 бер, 2018 22:23
1 94
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 22:23
swan forever
Румунія у 2019 році закупить у США системи Patriot...
R2 » Пон 20 лис, 2017 22:16
2 330
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лис, 2017 03:03
EKO
КМДА закупить у Польщі трамваї як альтернативу...
R2 » Вів 07 лис, 2017 12:31
4 454
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лис, 2017 15:12
antonivs3
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.