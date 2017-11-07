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НБУ закупить килимів на 504 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 бер, 2018 18:34
Пропонуємо до обговорення:
У системі публічних закупівель ProZorro оприлюднили тендерну документацію відомства.
Дивися повний текст НБУ закупить килимів на 504 тис. грн
.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 18:39
Це напевно для того,щоб повернути курс 12.
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