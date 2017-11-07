У системі публічних закупівель ProZorro оприлюднили тендерну документацію відомства.
Дивися повний текст НБУ закупить килимів на 504 тис. грн.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 18:34
НБУ закупить килимів на 504 тис. грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ закупить килимів на 504 тис. грн.
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