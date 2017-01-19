Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість накласти вето на закон, який виділяє понад 620 млн дол. фінансової допомоги Україні.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 19:05
Трамп може заблокувати виділення Україні $620 млн з...
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Дивися повний текст Трамп може заблокувати виділення Україні $620 млн з бюджету США.
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