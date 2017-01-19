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Трамп може заблокувати
виділення Україні $620 млн з...

Трамп може заблокувати виділення Україні $620 млн з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:05

Трамп може заблокувати виділення Україні $620 млн з...

Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість накласти вето на закон, який виділяє понад 620 млн дол. фінансової допомоги Україні.

Дивися повний текст Трамп може заблокувати виділення Україні $620 млн з бюджету США.
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