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"Укравтодор" оприлюднив
план великої об'їзної дороги...

"Укравтодор" оприлюднив план великої об'їзної дороги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:08

"Укравтодор" оприлюднив план великої об'їзної дороги...

Пропонуємо до обговорення:
Схему майбутньої дороги в Facebook опублікував народний депутат Ігор Мосійчук.

Дивися повний текст "Укравтодор" оприлюднив план великої об'їзної дороги навколо Києва (інфографіка).
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