Схему майбутньої дороги в Facebook опублікував народний депутат Ігор Мосійчук.
Дивися повний текст "Укравтодор" оприлюднив план великої об'їзної дороги навколо Києва (інфографіка).
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Додано: Пон 26 бер, 2018 20:08
"Укравтодор" оприлюднив план великої об'їзної дороги...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укравтодор" оприлюднив план великої об'їзної дороги навколо Києва (інфографіка).
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:08
Без дат, без конкретики, сотрясають повітря, як і з обіцянками кращого життя
Додано: Пон 26 бер, 2018 23:49
Необходимо построить мост через р. Днепр (длиной 8,2 км и стоимостью 7,8 млрд грн).
В прошлом году боксер заявил про достройку "моста на Троещину" (а там состояние его готовности 65 процентов), то есть на оставшиеся 35% нужно еще 400 миллионов евро, а полная стоимость моста 2 миллиарда не гривень
Понимаем, что названы в статье совершенно утопические цифры.
Скоро выборы
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