Схему майбутньої дороги в Facebook опублікував народний депутат Ігор Мосійчук.
Дивися повний текст "Укравтодор" оприлюднив план великої об'їзної дороги навколо Києва (інфографіка).
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Додано: Пон 26 бер, 2018 20:08
"Укравтодор" оприлюднив план великої об'їзної дороги...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укравтодор" оприлюднив план великої об'їзної дороги навколо Києва (інфографіка).
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:08
Без дат, без конкретики, сотрясають повітря, як і з обіцянками кращого життя
Додано: Пон 26 бер, 2018 23:49
Необходимо построить мост через р. Днепр (длиной 8,2 км и стоимостью 7,8 млрд грн).
В прошлом году боксер заявил про достройку "моста на Троещину" (а там состояние его готовности 65 процентов), то есть на оставшиеся 35% нужно еще 400 миллионов евро, а полная стоимость моста 2 миллиарда не гривень
Понимаем, что названы в статье совершенно утопические цифры.
Скоро выборы
Додано: Вів 27 бер, 2018 06:47
не . тут всё правильно по цифрам. цена только себестоимость материала. а строить будут рабы из других стран )
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:14
нехай "малую" окружную до ума доведут, звездоплеты. И не надо мне показывать фотки стройки небольшого участка до богатырской - это не вариант, кольца физически не будет. Физически пробки перенесутся с Тараса Шевченка на Богатырскую. Вокруг Минска второе(!) полноценное кольцо "диктатор" замкнул, а эти пальцами размахивают, пустобрехи. О Москве лучше промолчать - там вообще кровавая гэбня по несколько станций в месяц открывать привычку заимела в последнее время. На Виноградаре и Троещине жители и так привыкли!
Додано: Вів 27 бер, 2018 16:12
"Покращення життя вже сьогодні" мы уже проходили. Так же как и "землю крестьянам, заводы рабочим". Ничему людей жизнь не учит.
Узбогойтесь, его сейчас строят на левом берегу
А что тебе до этого? Ты даже в Киеве не живешь.
А киевляне будут еще 2-3 года выть от этих строек, которые будут провоцировать массовые заторы.
Кстати. И да будет тебе известно, что путепровод на Богатырской продолжат до самого Днепра по плану строительства.
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