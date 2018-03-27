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"Укравтодор" оприлюднив
план великої об'їзної дороги...

"Укравтодор" оприлюднив план великої об'їзної дороги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:08

"Укравтодор" оприлюднив план великої об'їзної дороги...

Пропонуємо до обговорення:
Схему майбутньої дороги в Facebook опублікував народний депутат Ігор Мосійчук.

Дивися повний текст "Укравтодор" оприлюднив план великої об'їзної дороги навколо Києва (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:08

Без дат, без конкретики, сотрясають повітря, як і з обіцянками кращого життя
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 23:49

  Rainbow написав:Без дат, без конкретики, сотрясають повітря, як і з обіцянками кращого життя


Необходимо построить мост через р. Днепр (длиной 8,2 км и стоимостью 7,8 млрд грн).
В прошлом году боксер заявил про достройку "моста на Троещину" (а там состояние его готовности 65 процентов), то есть на оставшиеся 35% нужно еще 400 миллионов евро, а полная стоимость моста 2 миллиарда не гривень :idea:

Понимаем, что названы в статье совершенно утопические цифры.
Скоро выборы 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 06:47

  EKO написав: Необходимо построить мост через р. Днепр (длиной 8,2 км и стоимостью 7,8 млрд грн). В прошлом году боксер заявил про достройку "моста на Троещину" (а там состояние его готовности 65 процентов), то есть на оставшиеся 35% нужно еще 400 миллионов евро, а полная стоимость моста 2 миллиарда не гривень Понимаем, что названы в статье совершенно утопические цифры. Скоро выборы

не . тут всё правильно по цифрам. цена только себестоимость материала. а строить будут рабы из других стран )
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:14

нехай "малую" окружную до ума доведут, звездоплеты. И не надо мне показывать фотки стройки небольшого участка до богатырской - это не вариант, кольца физически не будет. Физически пробки перенесутся с Тараса Шевченка на Богатырскую. Вокруг Минска второе(!) полноценное кольцо "диктатор" замкнул, а эти пальцами размахивают, пустобрехи. О Москве лучше промолчать - там вообще кровавая гэбня по несколько станций в месяц открывать привычку заимела в последнее время. На Виноградаре и Троещине жители и так привыкли!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 16:12

  Rainbow написав:Без дат, без конкретики, сотрясають повітря, як і з обіцянками кращого життя

"Покращення життя вже сьогодні" мы уже проходили. Так же как и "землю крестьянам, заводы рабочим". Ничему людей жизнь не учит.

  EKO написав: В прошлом году боксер заявил про достройку "моста на Троещину" (а там состояние его готовности 65 процентов), то есть на оставшиеся 35% нужно еще 400 миллионов евро, а полная стоимость моста 2 миллиарда не гривень :idea:

Понимаем, что названы в статье совершенно утопические цифры.
Скоро выборы 8)

Узбогойтесь, его сейчас строят на левом берегу :!: :!: :!:
http://uprom.info/ru/news/other/buduvan ... ayduzhniy/

  sequence написав:нехай "малую" окружную до ума доведут, звездоплеты. И не надо мне показывать фотки стройки небольшого участка до богатырской - это не вариант, кольца физически не будет. Физически пробки перенесутся с Тараса Шевченка на Богатырскую.

А что тебе до этого? Ты даже в Киеве не живешь.
А киевляне будут еще 2-3 года выть от этих строек, которые будут провоцировать массовые заторы.
Кстати. И да будет тебе известно, что путепровод на Богатырской продолжат до самого Днепра по плану строительства.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 18:23

  myshapiton написав:Узбогойтесь, его сейчас строят на левом берегу :!: :!: :!:
http://uprom.info/ru/news/other/buduvan ... ayduzhniy/


Он что, в обеденный перерыв снимал?
Или бригада из 7 арматурщиков это и есть те кто потянут стройку века?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:13

myshapiton
Зачем столько возбудительных знаков? :lol:

Как факт того, что потихоньку таки строят Подольский мост - что, кстати, я и не отрицал нигде (но его уже 40 лет так потихоньку строят и к ближайшим мэрским выборам точно не построят), меняет то, что (не просто по моему мнению, а как показывает практика строительства мостов в Киеве) не смогут наши "строители" построить мост через р. Днепр длиной 8,2 км и за 7,8 млрд грн (250 млн евро)?
Китайцы может и смогут - наши, точно нет.
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:24

  slavek написав:
  myshapiton написав:Узбогойтесь, его сейчас строят на левом берегу :!: :!: :!:
http://uprom.info/ru/news/other/buduvan ... ayduzhniy/


Он что, в обеденный перерыв снимал?
Или бригада из 7 арматурщиков это и есть те кто потянут стройку века?

Иди расскажи им как работать :lol:
Главное, что тебя не смущает, что арматурщики зимой работают. Остальное фигня. :mrgreen:
myshapiton
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