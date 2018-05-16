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"Укравтодор" оприлюднив
план великої об'їзної дороги...

"Укравтодор" оприлюднив план великої об'їзної дороги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:57

  slavek написав:
  myshapiton написав:Главное, что тебя не смущает, что арматурщики зимой работают. Остальное фигня. :mrgreen:


Про электропрогрев бетона что-нибудь популярное почитай,"знаток строительства".
А как работают в сдаточном объекте можешь поглядеть через щелку возле какого-нибудь новостроя - тоже узнаешь много нового и интересного

Какой еще "электроподоргев"?
Наш величайший специалист в области строительства даже не знает про существования добавок для придания морозостойкости бетону!!!!
http://www.beton-area.com/prisadki-v-be ... oykie.html
Ты такой жалкий, что даже не хочется тебя троллить.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 17:06

  slavek написав:
Про электропрогрев бетона что-нибудь популярное почитай,"знаток строительства".
А как работают в сдаточном объекте можешь поглядеть через щелку возле какого-нибудь новостроя - тоже узнаешь много нового и интересного


  myshapiton написав:Какой еще "электроподоргев"?
Наш величайший специалист в области строительства даже не знает про существования добавок для придания морозостойкости бетону!!!!
http://www.beton-area.com/prisadki-v-be ... oykie.html
Ты такой жалкий, что даже не хочется тебя троллить.


Убогий, пиши лучше о самолетах, может, кто-нибудь поверит, а о строительстве больше никогда не пиши - не показывай свою дурость.
Морозостойкие добавки нужны только для того чтобы довести бетон до объекта незамерзшим. Далее без прогрева он просто не наберет проектную прочность и останется киснуть в опалубке.
Греть его нужно в зависимости от класса бетона и преднапряжения арматуры до 30 или до 80% проектной прочности. Способы нагрева разные - от ПНСВ-проводов и электродов до тепляков в зависимости от условий работы и конструкции.
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slavek
 
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