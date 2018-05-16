"Укравтодор" оприлюднив план великої об'їзної дороги...
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myshapiton написав:Главное, что тебя не смущает, что арматурщики зимой работают. Остальное фигня.
Про электропрогрев бетона что-нибудь популярное почитай,"знаток строительства". А как работают в сдаточном объекте можешь поглядеть через щелку возле какого-нибудь новостроя - тоже узнаешь много нового и интересного
slavek написав: Про электропрогрев бетона что-нибудь популярное почитай,"знаток строительства". А как работают в сдаточном объекте можешь поглядеть через щелку возле какого-нибудь новостроя - тоже узнаешь много нового и интересного
myshapiton написав:Какой еще "электроподоргев"? Наш величайший специалист в области строительства даже не знает про существования добавок для придания морозостойкости бетону!!!! http://www.beton-area.com/prisadki-v-be ... oykie.html Ты такой жалкий, что даже не хочется тебя троллить.
Убогий, пиши лучше о самолетах, может, кто-нибудь поверит, а о строительстве больше никогда не пиши - не показывай свою дурость. Морозостойкие добавки нужны только для того чтобы довести бетон до объекта незамерзшим. Далее без прогрева он просто не наберет проектную прочность и останется киснуть в опалубке. Греть его нужно в зависимости от класса бетона и преднапряжения арматуры до 30 или до 80% проектной прочности. Способы нагрева разные - от ПНСВ-проводов и электродов до тепляков в зависимости от условий работы и конструкции.