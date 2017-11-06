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Климпуш-Цинцадзе про авто з іноземною реєстрацією: люди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:26
Пропонуємо до обговорення:
Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що люди не можуть просто користуватися прогалинами в законодавстві при використанні автомобілів з іноземною реєстрацією.
Дивися повний текст Климпуш-Цинцадзе про авто з іноземною реєстрацією: люди не можуть просто користуватися прогалинами в законодавстві
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Додано: Пон 26 бер, 2018 20:26
Я принадлежу к тем, кто считает, что все должны платить налоги.
так может подушный оброк ввести тогда?
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Додано: Пон 26 бер, 2018 20:58
Пргалинами в законодавстві можуть користуватись лиш особи з певного прошарку, до якого належить, зокрема і пані Климпуш-Цинцадзе.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 21:31
б*** скоро отримають гарбуза замість свого 15 річного боліда
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