Климпуш-Цинцадзе про авто з іноземною реєстрацією: люди...

alex77 написав:Европейская и атлантическая интеграция на лицо в Литве и Латвии. Хочешь катайся на европейских машинах, хочешь на американских. Оформление копейки. Хочешь по студенческому обмену хоть каждый курс универа в разной стране учись. Перевод денег в любую евро страну около 20 центов. Бухгалтерия проще нашей раз в 20. У меня одно мнение об министерше - полное несоответствие занимаемой должности. О министерстве мнение аналогичное - бесполезная контора.
на сколько я знаю просто так кататься на американцах в ЕС нельзя. Обязательна замена фар на европейские стандарты. А уже одну эту процедуру копеечной не назовешь (стоимость запчастей + работа).