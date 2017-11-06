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Климпуш-Цинцадзе про авто з
іноземною реєстрацією: люди...

Климпуш-Цинцадзе про авто з іноземною реєстрацією: люди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:26

  alex77 написав:Европейская и атлантическая интеграция на лицо в Литве и Латвии. Хочешь катайся на европейских машинах, хочешь на американских. Оформление копейки. Хочешь по студенческому обмену хоть каждый курс универа в разной стране учись. Перевод денег в любую евро страну около 20 центов. Бухгалтерия проще нашей раз в 20. У меня одно мнение об министерше - полное несоответствие занимаемой должности. О министерстве мнение аналогичное - бесполезная контора.

на сколько я знаю просто так кататься на американцах в ЕС нельзя. Обязательна замена фар на европейские стандарты. А уже одну эту процедуру копеечной не назовешь (стоимость запчастей + работа).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 20:59

Re: Климпуш-Цинцадзе про авто з іноземною реєстрацією: люди.

Занятно почитать про чиновницу Иванну Климпуш-Цинцадзе:
https://declarations.com.ua/declaration ... b1fc691543
Куча квартир в Украине и Грузии, дом в Украине, 4 некислых авто на двоих (2 шт. Toyota Рав 4 и 2 шт. Mercedes-Bens GL 350 SDI 4matic) дети граждане США и Грузии, счета банках США и Украины. А зарплата ее в год 34203 грн (2850 грн/мес).

Конечно она злиться, что нищеброды могут позволить себе авто, пусть и б/у евроавтомобиль.
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