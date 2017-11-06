Климпуш-Цинцадзе про авто з іноземною реєстрацією: люди...
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alex77 написав:Европейская и атлантическая интеграция на лицо в Литве и Латвии. Хочешь катайся на европейских машинах, хочешь на американских. Оформление копейки. Хочешь по студенческому обмену хоть каждый курс универа в разной стране учись. Перевод денег в любую евро страну около 20 центов. Бухгалтерия проще нашей раз в 20. У меня одно мнение об министерше - полное несоответствие занимаемой должности. О министерстве мнение аналогичное - бесполезная контора.
на сколько я знаю просто так кататься на американцах в ЕС нельзя. Обязательна замена фар на европейские стандарты. А уже одну эту процедуру копеечной не назовешь (стоимость запчастей + работа).
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Занятно почитать про чиновницу Иванну Климпуш-Цинцадзе: https://declarations.com.ua/declaration ... b1fc691543 Куча квартир в Украине и Грузии, дом в Украине, 4 некислых авто на двоих (2 шт. Toyota Рав 4 и 2 шт. Mercedes-Bens GL 350 SDI 4matic) дети граждане США и Грузии, счета банках США и Украины. А зарплата ее в год 34203 грн (2850 грн/мес).
Конечно она злиться, что нищеброды могут позволить себе авто, пусть и б/у евроавтомобиль.
Зачем откровенно врать? Во первых: Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 286549 - ЗП в ВР Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 34203 - ЗП в КМ Это только ее ЗП. Еще есть доходы мужа в 4 раза больше. То есть, задевларировано больше 1,5 млн грн дохода на двоих. Во вторых: Автомобилей у них наверняка 2, судя по всему, просто и она, и ее муж задекларировали те же машины. Итого, при таком годовом доходе нормальные активы.