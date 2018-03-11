Про це у коментарі повідомив президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.
Дивися повний текст Як повернення заробітчан вплине на економіку.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 21:34
Як повернення заробітчан вплине на економіку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як повернення заробітчан вплине на економіку.
Додано: Вів 27 бер, 2018 00:45
В Сомали негр охранник имеет около 5 уе в час.. даже сомалийские негры не поедут в Украину "трудовыми мигрантами"..Люди бегут от нищеты до которой их довели горе рехформаторы... а он -> мигранты говорит.. юморист однако, но тогда бы в цирк перевелся работать.. там таким место.
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