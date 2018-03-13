|
|
У США збанкрутувала найстаріша в країні збройова компанія
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 бер, 2018 22:19
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє CNBC.
Дивися повний текст У США збанкрутувала найстаріша в країні збройова компанія
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81041
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 22:19
На лобби потратились и не выгорело?
-
hodkonem36
-
-
- Повідомлень: 270
- З нами з: 11.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама