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У США збанкрутувала найстаріша
в країні збройова компанія

У США збанкрутувала найстаріша в країні збройова компанія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:19

У США збанкрутувала найстаріша в країні збройова компанія

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє CNBC.

Дивися повний текст У США збанкрутувала найстаріша в країні збройова компанія.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:19

На лобби потратились и не выгорело?
hodkonem36
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