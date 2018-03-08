Нова функція WhatsApp передбачає можливість проведення оплати за допомогою QR-коду. Платежі здійснюються вже після сканування кодів.
Дивися повний текст У WhatsApp додали нову платіжну функцію.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 22:45
У WhatsApp додали нову платіжну функцію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У WhatsApp додали нову платіжну функцію.
Додано: Пон 26 бер, 2018 22:45
Чем не крипта? Еще и за счет cashflow в системе можно будет нагреться.
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