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У WhatsApp додали
нову платіжну функцію

У WhatsApp додали нову платіжну функцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:45

У WhatsApp додали нову платіжну функцію

Пропонуємо до обговорення:
Нова функція WhatsApp передбачає можливість проведення оплати за допомогою QR-коду. Платежі здійснюються вже після сканування кодів.

Дивися повний текст У WhatsApp додали нову платіжну функцію.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:45

Чем не крипта? Еще и за счет cashflow в системе можно будет нагреться.
hodkonem36
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