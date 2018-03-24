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"Богдан" виготовив для
Кременчука перші 5 тролейбусів за...

"Богдан" виготовив для Кременчука перші 5 тролейбусів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 07:29

"Богдан" виготовив для Кременчука перші 5 тролейбусів за...

Пропонуємо до обговорення:
Луцький автоскладальний завод автокомпанії "Богдан Моторс" підготував до відправки в Кременчук перші п'ять тролейбусів з 40 од.

Дивися повний текст "Богдан" виготовив для Кременчука перші 5 тролейбусів за кошти ЄБРР.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 07:29

Интересно, а другие украинские производители были допущены к тендеру ?)(
alex_dvornichenko
 
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